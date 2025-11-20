Serviços de emergência de Niterói funcionarão no feriado

Clin monta ação especial de limpeza para receber público e artistas nos eventos dos dias 21 e 22 - Foto: Divulgação

Clin monta ação especial de limpeza para receber público e artistas nos eventos dos dias 21 e 22 - Foto: Divulgação

As unidades de saúde com atendimento de urgência e emergência da Prefeitura de Niterói funcionarão 24 horas, com suas equipes completas durante o feriado do Dia Nacional do Zumbi e Consciência Negra, nesta quinta-feira (20) e ponto facultativo na sexta-feira (21).

A população pode procurar atendimento nos hospitais municipais Carlos Tortelly, Getúlio Vargas Filho, Psiquiátrico de Jurujuba, Unidade de Urgência Mário Monteiro e os Serviços de Pronto Atendimento do Largo da Batalha e da Engenhoca. As equipes do Samu estarão de prontidão com sua frota completa.

Também estarão com funcionamento a Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil (UAI), a Unidade de Acolhimento Adulto (UAA), o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas e os serviços de Residência Terapêutica (SRT).

Já as Policlínicas, Unidades Básicas de Saúde, unidades do Programa Médico de Família e CAPS Herbert de Souza, Casa do Largo e Monteiro Lobato retornarão às atividades ambulatoriais na segunda-feira, dia 24 de novembro.

A Companhia de Limpeza de Niterói também preparou uma operação especial para os shows na Praia de Icaraí, nos dias 21 e 22, em comemoração ao aniversário de 452 anos da cidade. As equipes vão espalhar 60 contêineres pela orla e cerca de 100 colaboradores atuarão na limpeza com quatro caminhões basculantes, dois compactadores e, pelo menos, um caminhão-pipa com água de reúso.