'Busão das Artes' chega a Niterói com exposição imersiva sobre consumo, descarte de resíduos e sustentabilidade

O 'Busão das Artes' chega a Niterói nesta quinta-feira (20) com a exposição “Lixúria”, uma experiência sensorial que transforma um caminhão-baú de 15 metros em um museu itinerante dedicado a provocar o olhar do público sobre consumo, descarte e sustentabilidade. Com entrada gratuita, a atração ficará na cidade até o dia 24 de novembro, na Praça Dom Orione, em São Francisco.

Patrocinada pela Enel Rio, a iniciativa reúne arte, tecnologia e educação ambiental de forma lúdica e interativa e faz parte da programação cultural desenvolvida pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro para a COP30.

Com curadoria de Marcello Dantas, a exposição conta com obras de artistas como Vik Muniz, Sueli Isaka, Guto Lacaz, Sandra Lapage, Pirilampos do Planeta, Tomazicabral, Jessica Mein, Karola Braga, Coopa Roca, Janaina Mello Landini, Adrianna Eu, Alexandre Farto aka Vhils, entre outros nomes importantes da cena contemporânea.

Entre as atrações, o público encontrará instalações feitas a partir de resíduos, estações interativas que calculam a quantidade de lixo gerado por cada pessoa ao longo da vida e um percurso cenográfico que estimula a reflexão sobre o impacto dos resíduos no planeta.

Serviço:

Local: Dom Orione, em São Francisco, Niterói

Data: 20/11 a 24/11

Horário: 10h às 17h

Entrada gratuita