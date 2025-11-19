Confira o que abre e fecha no feriado da Consciência Negra nesta quinta-feira (20)

O Dia da Consciência Negra passou a ser feriado nacional em 2023 - Foto: Fabio Guimarães/Prefeitura de São Gonçalo

O Dia da Consciência Negra passou a ser feriado nacional em 2023 - Foto: Fabio Guimarães/Prefeitura de São Gonçalo

Na próxima quinta-feira (20) é celebrado o Dia Nacional da Consciência Negra, data que marca a morte do líder quilombola Zumbi dos Palmares. O feriado nacional resultará em alterações no funcionamento dos serviços nas cidades de São Gonçalo e Niterói na quinta e, em alguns casos, também na sexta-feira (21), devido ao ponto facultativo.

O Dia da Consciência Negra passou a ser feriado nacional em 2023. A mudança foi aprovada pelo Congresso e sancionada em dezembro de 2023 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em 2024, pela primeira vez, todos os 26 estados, os 5.570 municípios brasileiros e o Distrito Federal celebraram o feriado do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra.

Confira o que abre e fecha em São Gonçalo e Niterói no feriado nacional:

Serviços essenciais - São Gonçalo



- Restaurante do Povo, em Alcântara, fica fechado no feriado, mas abre no dia 21.

- Todas as unidades de urgência e emergência do município vão funcionar, normalmente, durante todo o período, de quinta (20) a domingo (23). São elas: Unidades Municipais de Pronto Atendimento (Umpas) do Pacheco, Nova Cidade e Santa Luzia, os prontos-socorros Central (PSC) e Infantil (PSI), ambos no Zé Garoto; a Maternidade Municipal Dr. Mário Niajar, em Alcântara, e a emergência da saúde mental que funciona no Hospital Luiz Palmier (HLP), no Zé Garoto.

- O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Francisco dos Santos Siqueira (Rua Maria Rita, 883, Patronato) e o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas (Capsad) Dr. Daniel Gomes da Silva, em Vila Três (Rua Augusto Franco, 52, Vila Três) também abrem normalmente, durante todo o período, 24h.

- As Clínicas Gonçalense do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, ficam fechadas nos dias 20 e 21 e abrem no sábado (22) para os atendimentos de rotina e imunizações, das 8h às 12h. O Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg) fecha no dia 20 e abre no dia 21 para os pacientes já agendados. O Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR) também funcionará normalmente no dia 21.

- Os polos sanitários Washington Luiz Lopes, no Zé Garoto; e Hélio Cruz, em Alcântara, vão funcionar, exclusivamente, para a vacinação antirrábica humana. O primeiro na quinta-feira (20) e o segundo na sexta-feira (21), das 8h às 12h. Se necessária a aplicação do soro antirrábico, o paciente é encaminhado ao Pronto Socorro Central (PSC). Nos casos de acidentes graves que necessitam de atendimento de urgência ou emergência, fora do horário de atendimento do polo sanitário, o paciente também pode ir direto ao PSC para avaliação.

- Todas as outras unidades de saúde da atenção básica e especializada estarão fechadas de quinta-feira (20) até domingo (23): postos de saúde, clínicas, PAMs, CER III, Espaço Rosa, Clínica de Fisioterapia do Centro, Clínica Municipal da Criança, polos sanitários e outros Caps. A Secretaria informa que todas as unidades voltam a funcionar normalmente na segunda-feira (24). A Central de Regulação, vai reagendar via WhatsApp todas as consultas e exames que estavam marcados em unidades de saúde que não irão funcionar, na próxima sexta-feira (21), em decorrência do ponto facultativo decretado pelo governo municipal.

Shoppings

- São Gonçalo Shopping

Quinta-feira - 20 de novembro

. Lojas e Quiosques: Horário de funcionamento opcional das 13h às 21h / Funcionamento obrigatório das 15h às 21h

. Alimentação e Lazer: 11h às 21h|

. Cinema: De acordo com a programação.

- Pátio Alcântara

Quinta-feira - 20 de novembro

. Lojas e Quiosques - 9h às 15h

. Praça de Alimentação- 10h às 15h

- Plaza Niterói

Quinta-feira - 20 de novembro



. Lojas e quiosques: das 15h às 21h (obrigatório)

. Praça de alimentação: das 12h às 21h

. Restaurantes: a partir das 12h

. Cinema e lazer: de acordo com a sua programação

Barcas

- Quinta-feira (20):Linhas Arariboia e Paquetá - grade de domingos e feriados / Linhas Charitas e Cocotá não circulam

- Sexta-feira (21): Ponto facultativo no Rio - funcionamento regular em todas as linhas.

Para consultar os horários basta acessar www.barcasrio.com.br.

Águas do Rio

As lojas das concessionárias Águas do Rio e de Niterói fecham no feriado, nesta quinta (20), mas abrem na sexta (21), das 8h às 17h e 9h às 16h, respectivamente. As lojas de atendimento da Enel também estarão fechadas na quinta e serão reabertas em horário comercial na sexta.

Supermercados

Os supermercados funcionam no feriado desta quinta (20), em horários de acordo com cada rede.

Bancos

Não haverá atendimento presencial ao público nas agências bancárias no Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro (quinta-feira), feriado nacional. Neste dia, em algumas localidades, as salas de autoatendimento estarão disponíveis aos clientes, a critério da instituição.

No dia 21 de novembro, sexta-feira, os bancos abrem normalmente, exceto nas localidades onde há feriado estadual ou municipal