Secti promove campanha “Doe Vida” no Rio

A mobilização acontecerá das 8h às 15h, no Hospital Universitário Pedro Ernesto, referência no atendimento à população do Rio de Janeiro. - Foto: Divulgação

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) realiza, no próximo dia 25 de novembro, Dia Nacional do Doador de Órgãos, a campanha “Doe Vida”, incentivando servidores, alunos, parceiros e a sociedade a participarem de uma ação solidária de doação de sangue. A mobilização acontecerá das 8h às 15h, no Hospital Universitário Pedro Ernesto, referência no atendimento à população do Rio de Janeiro.

A ação tem como objetivo reforçar os estoques de sangue e conscientizar sobre a importância do ato voluntário — cada doação pode salvar até quatro vidas. A campanha é uma iniciativa da Secti em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), com apoio da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) e demais instituições vinculadas à pasta.

Para o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes, a iniciativa comprova que a ação também se traduz em solidariedade e responsabilidade social:

“A ciência transforma, mas antes de tudo, ela preserva vidas. Convidamos todos a se unirem nesta corrente do bem. Doar sangue é um gesto simples, rápido e essencial. Vamos com atitude e empatia fazer a diferença para quem mais precisa.”

Critérios para doação de sangue

Para participar da campanha, o doador deve:

• Estar em boas condições de saúde;

• Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 com autorização);

• Pesar mais de 50 kg;

• Estar alimentado, evitando alimentos gordurosos nas 4 horas anteriores;

• Apresentar documento oficial com foto (original ou cópia autenticada);

• Não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

• Não estar com sintomas de gripe, febre ou infecção;

• Ter dormido ao menos 6 horas na noite anterior;

• Respeitar os intervalos entre doações (homens: 60 dias / mulheres: 90 dias).