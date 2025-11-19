Supermercados do ES voltarão a fechar aos domingos a partir de março de 2026

Os supermercados do Espírito Santo voltarão a fechar aos domingos, a partir de 1º de março de 2026. A decisão é válida até 31 de outubro do mesmo ano, quando a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES) e o Sindicato dos Comerciários voltarão a discutir as regras da Convenção Coletiva de Trabalho.

Os shoppings não foram afetados pela restrição e seguirão abertos normalmente aos domingos e feriados em todo o estado.

O acordo foi fechado nesta quinta-feira (13). As entidades decidiram que, no verão 2025/2026, os supermercados continuarão funcionando aos domingos.

A Convenção Coletiva tem validade até 2027, mas cláusulas como o trabalho aos domingos podem ser revistas a qualquer momento pelas duas partes.

Outro ponto definido no acordo foi o pagamento de auxílio-alimentação mensal de R$ 150 para os trabalhadores do comércio. A categoria também recebeu 7% de reajuste salarial, e o novo piso passou para R$ 1.650.