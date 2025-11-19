Jornalista organiza festa de Natal para órfãos de policiais

A jornalista Roberta Trindade está em busca de voluntários que queiram ajudar na realização do evento natalino - Foto: Divulgação

A jornalista Roberta Trindade está em busca de voluntários que queiram ajudar na realização do evento natalino - Foto: Divulgação

Mais de 18 mil policiais foram baleados nos últimos 20 anos no Estado do Rio de Janeiro. Neste período, mais de 3 mil morreram. O número representa quase 150 policiais mortos por ano. Estes homens deixaram mais de 7 mil órfãos, sendo cerca de 5 mil menores de idade - muitos sequer conheceram seus pais.

Em janeiro de 2024, o sargento José Madureira dos Anjos Filho, 40 anos, resolveu sair de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, para morar com a família em Araruama, na Região dos Lagos, e escapar da violência.

Mesmo lotado no 20°BPM (Mesquita), ele preferia enfrentar uma viagem de cerca de duas horas para trabalhar e garantir mais tranquilidade - nos dias de folga, ele sequer saía de casa armado. Após sete meses, ele conseguiu uma transferência para o 35°BPM (Itaboraí) e diminuiu o tempo que levava no trajeto de casa até o batalhão.

No entanto, em outubro, acabou assassinado ao aceitar o convite de um vizinho para assistir um jogo do Vasco em Saquarema. Testemunha de um duplo homicídio ocorrido um ano antes, o homem foi alvo de um ataque a tiros.

Ele conseguiu escapar, mas o PM foi baleado e morreu no local. Uma semana após o enterro, a esposa descobriu que estava grávida. Hoje, o bebê - que foi batizado como José Madureira dos Santos Neto - está com cinco meses de vida e não terá a oportunidade de conviver com seu pai.

Ele é uma das crianças que vai participar do Natal Azul - evento que desde 2016 é realizado todo mês de dezembro pela jornalista Roberta Trindade para órfãos de agentes de Segurança Pública.

Criadora do #basta - movimento para denunciar a falta de estrutura e condições de trabalho a que os policiais são submetidos -, a jornalista começou a fazer um levantamento dos casos de policiais mortos e baleados no Estado do Rio de Janeiro, em 2009.

O que na época não recebia a devida atenção da grande mídia, se tornou referência nacional e internacional, e chegou a ser citado pelos jornais norte-americanos Washington Post e New York Times.

Os interessados podem entrar em contato diretamente pelas redes sociais do projeto | Foto: Divulgação

Além de José, outros 59 órfãos de policiais vão participar do evento. A jornalista Roberta Trindade está em busca de voluntários que queiram ajudar na realização do evento natalino - doando itens e serviços para a festa, como salgadinhos, pipoca, algodão doce, picolé, refrigerante, pula pula e animação.

Os interessados podem entrar em contato diretamente pelas redes sociais do projeto:

Instagram: projetobasta_robertatrindade

Facebook: projetobasta.robertatrindade