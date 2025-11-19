Passarela desaba após colisão e mata motorista na BR-116, em Magé

O acidente ocorreu no sentido Rio de Janeiro, mas o impacto afetou ambos os fluxos de tráfego - Foto: Reprodução/ internet

O acidente ocorreu no sentido Rio de Janeiro, mas o impacto afetou ambos os fluxos de tráfego - Foto: Reprodução/ internet

A BR-116 foi totalmente interditada na manhã desta quarta-feira (19) após a queda de uma passarela no km 124, em Magé,. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um veículo de grande porte colidiu com a estrutura por volta de 9h30, provocando o desabamento e bloqueando completamente a via nos dois sentidos.

A PRF confirmou um óbito no local. Equipes da Delegacia da PRF em Magé permanecem atuando na ocorrência, que segue em andamento. Não há previsão para liberação da rodovia, que segue totalmente fechada enquanto são realizados os trabalhos de resgate, perícia e remoção da estrutura.

Um veículo de grande porte colidiu com a estrutura | Foto: Divulgação

A PRF orienta que condutores busquem rotas alternativas até a conclusão das operações no local.