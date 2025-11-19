Casal que viralizou por adoção rápida é preso por tortura

A enfermeira Mayara Coraci, 36, e o marido, o engenheiro Erik Coraci, 42, foram presos em Jundiaí (SP) suspeitos de maus-tratos contra os três filhos adotivos. A prisão ocorreu após a escola de um dos meninos, de 10 anos, acionar o Conselho Tutelar ao notar que a criança faltava às aulas e apresentava diversas lesões.

Ao ser atendido, o menino relatou agressões frequentes praticadas pela mãe, com conhecimento e participação do pai. Segundo o Conselho Tutelar, ele apresentava hematomas, dificuldade para andar e afirmou sofrer castigos físicos diários, privação de sono, alimentação restrita e punições como permanecer a noite inteira em posição de flexão. O irmão, de 8 anos, confirmou o relato e mostrou marcas antigas; a irmã, de 4 anos, também foi retirada do lar.

As crianças foram encaminhadas para atendimento médico e acolhimento institucional. No hospital, o menino detalhou novas agressões, incluindo puxões de cabelo e lesões causadas por objetos. Exames apontaram múltiplas fraturas e alterações internas.

Na delegacia, o casal permaneceu em silêncio. Eles haviam ganhado notoriedade nas redes sociais ao afirmar que esperaram apenas seis horas na fila da adoção, embora o processo oficial tenha durado cerca de um ano até a chegada das crianças. A defesa informou que não irá se manifestar.