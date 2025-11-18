Rio Imboaçu: Águas do Rio entrega primeira etapa de obra que promete transformar o saneamento em SG

A Concessionária Águas do Rio conquistou mais um marco importante na cidade de São Gonçalo: a entrega da primeira etapa do Coletor em Tempo Seco (CTS), o primeiro no município. A captação do Rio Imboaçu, no Boa Vista, promete ajudar a transformar o saneamento e a vida de quem vive na cidade.

Na cerimônia de entrega da obra, realizada na manhã desta terça-feira (18), às 9h, na Rua Luis Pereira dos Santos s/n, autoridades como o prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson (PL), políticos e profissionais ligados à concessionária, estiveram presentes para acompanhar o momento.

"Hoje é um dia muito importante para São Gonçalo, porque a cidade recebe seu primeiro Coletor em Tempo Seco (CTS), com captação aqui diretamente do Rio Imboaçu. A partir de hoje a gente evita que 3,5 milhões de litros de esgoto cheguem até a Baía de Guanabara. E quando a gente fala da Baía, não podemos deixar de falar da Praia das Pedrinhas, que está passando por uma revitalização realizada pela Prefeitura e faz parte do nosso grande objetivo, que é melhorar a água da região. Nós inclusive entregamos a obra de rede coletora da Praia das Pedrinhas. E toda essa obra, toda essa ação, com mais de 130 milhões de investimento, faz parte de um conjunto maior que se estende até o ano que vem, com mais quatro pontos como esse", explicou Diogo Freitas, diretor executivo da Águas do Rio.

"Com a obra totalmente entregue no final do ano que vem, a gente vai evitar que 12 milhões de litros de esgoto cheguem à Baía de Guanabara e assim, dessa forma, esperamos que a natureza, nossa parceira, se regenere e melhore significativamente a qualidade de água da nossa Baía. Estamos dando mais um passo pra saúde da cidade, trazendo de volta dignidade e esperança para a população de São Gonçalo", completou Freitas.

1/2 | Foto: Layla Mussi

2/2 | Foto: Layla Mussi





Acompanhado do vice-prefeito João Ventura, o prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson Ruas fez questão de comentar sobre a importância da união para garantir os avanços que tem sido realizados na cidade.

"Tirando todo o esgoto que era lançado na Baía de Guanabara, já se percebe a mudança da água, porque a própria natureza faz o seu papel. É importante que todo esse trabalho seja realizado, e é uma satisfação muito grande termos 60%, 70% da água do Rio Imboaçu sendo tratada, porque menos milhões de litros de esgoto vão ser lançados lá na Baía [...] Essa parceria com as concessionárias é muito importante, porque toda transformação que São Gonçalo está atravessando, não é por uma única pessoa, e sim por cada servidor, cada concessionária [...] Com isso, todos nós, toda a população de São Gonçalo sai ganhando", afirmou Capitão Nelson.

1/2 Diogo Freitas, Capitão Nelson e João Ventura | Foto: Layla Mussi

2/2 | Foto: Layla Mussi





Cidade Ilustrada presente

Em meio à entrega da primeira etapa do Coletor em Tempo Seco (CTS), o renomado artista gonçalense Marcelo Eco, curador do projeto 'Cidade Ilustrada', está grafitando um painel no local, com uma arte representada pelo pássaro colhereiro, que, após a limpeza dos rios, retornou à cidade de São Gonçalo. A ação também evidencia a arte urbana como forma de cuidado e valorização dos espaços públicos.

"O painel foi pensado justamente para contar a história do que acontece aqui. Ele é representado pelo formato clássico de águas, e tem o pássaro colhereiro, muito parecido com o flamingo. Antigamente, ele não vinha mais para São Gonçalo, mas com a limpeza dos rios, ele retornou à cidade, então retrata muito bem a importância de cuidar da nossa fauna e nossa flora. Uma palavra para retratar muito bem esse painel é harmonia", destacou o artista.

1/3 | Foto: Layla Mussi

2/3 | Foto: Layla Mussi

3/3 | Foto: Layla Mussi