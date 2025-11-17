Carro perde o controle, atinge poste e atropela oito pessoas em São Gonçalo

Ainda não há informações atualizadas sobre o estado de saúde das vítimas - Foto: Reprodução

Ainda não há informações atualizadas sobre o estado de saúde das vítimas - Foto: Reprodução

Um carro perdeu o controle, atingiu um poste e invadiu a calçada, atropelando oito pessoas na Avenida Eugênio Borges, no km 6, próximo ao Colégio Estadual Dôrval Ferreira da Cunha, em São Gonçalo, na tarde deste domingo (16). As vítimas foram levadas para hospitais da região.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes de São Gonçalo foram acionadas por volta das 16h30 para atender a ocorrência de atropelamento provocado por um veículo. Entre as vítimas, um homem recebeu atendimento no local e foi liberado.

Leia também:

Pastor condenado por abuso sexual de sobrinhas é preso em Campos dos Goytacazes

Entenda prazos, regras e cálculos a serem feitos com o 13º salário



Além dele, uma mulher foi socorrida com ferimentos graves e um homem teve ferimentos moderados. Ambos foram encaminhados para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, em São Gonçalo.

As outras vítimas, quatro homens e uma mulher, todos adultos, foram socorridos para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, em Niterói.

Ainda não há informações atualizadas sobre o estado de saúde das vítimas.

No momento do acidente, o trânsito na localidade ficou parcialmente bloqueado, já que o impacto contra o poste deixou destroços espalhados pela via.