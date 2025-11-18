Feira no Alcântara celebra o Dia do Empreendedorismo Feminino

O evento contou com expositoras que participam ou já foram formadas pelo programa Lidera Mulher - Foto: Divulgação

O evento contou com expositoras que participam ou já foram formadas pelo programa Lidera Mulher - Foto: Divulgação

Com muitos itens de gastronomia e artesanato à venda, a Feira do Empreendedorismo Feminino atraiu diversos gonçalenses nesta terça-feira (18), em Alcântara. O evento foi organizado pela Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo, através da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres.

Em celebração ao Dia do Empreendedorismo Feminino, comemorado nesta quarta-feira, 19 de novembro, a feira teve como objetivo dar visibilidade às mulheres empreendedoras de São Gonçalo, além de fortalecer a economia local, impulsionar as vendas de fim de ano e a autonomia econômica. O evento contou com expositoras que participam ou já foram formadas pelo programa Lidera Mulher, capacitação promovida pela Prefeitura, em parceria com o Sebrae.

“Cada expositora representa uma história de coragem, superação e independência. São mulheres que decidiram acreditar em si mesmas, transformar suas habilidades em oportunidade e mostrar que o empreendedorismo feminino é um caminho poderoso de autonomia e fortalecimento”, destacou a subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Ana Cristina da Silva.

A produtora de iguarias artesanais, Dorvina Alves, de 63 anos, está participando da 16ª turma do Lidera Mulher e expôs os produtos da sua marca Delícias de Minas no evento.

“Estou participando do Lidera Mulher e a experiência está sendo muito boa. Antes eu achava que era só produzir e vender, mas com o curso, estou aprendendo a administrar melhor. A feira foi uma ótima oportunidade também, pois antes eu só divulgava meus produtos de forma informal, com os mais próximos,” contou a expositora.

A moradora do Jardim Catarina, Juciara Tavares, de 59 anos, passou pelo centro comercial de Alcântara e aproveitou para conhecer e comprar produtos da feira.

“Eu gostei muito de todos os produtos vendidos aqui, vontade de levar algo de cada barraquinha, mas comprei meu salgadinho. Uma oportunidade como essa deveria ter sempre, com tantas mulheres batalhadoras que precisam ter independência. Elas merecem, são todas maravilhosas!”, disse a gonçalense.

Em um espaço à parte da feira, a Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres também apresentou para a população os equipamentos municipais de proteção às mulheres, como o CEOM Zuzu Angel, em Neves e Sala Lilás, em Tribobó.

