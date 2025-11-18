Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Polícias Civil e Militar prendem “Mentor de Barricadas” em ação contra o Comando Vermelho

Além dos mandados de prisão e de busca e apreensão, a ação visou ao bloqueio de R$ 217 milhões em bens e valores e à interdição de oito ferros-velhos

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 18 de novembro de 2025 - 09:21
As diligências ocorreram no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Minas Gerais
Policiais civis e militares realizaram, nesta terça-feira (18/11), mais uma etapa da “Operação Contenção”, a principal ofensiva contra a expansão territorial do Comando Vermelho. Entre os alvos, estava o homem apontado como “Mentor de Barricadas”, que financiava e viabilizava material para a construção das barreiras que impedem o direito de ir e vir dos moradores e limita o acesso a serviços básicos. Participaram da operação agentes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e de unidades do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE).

Além dos mandados de prisão e de busca e apreensão, a ação visou ao bloqueio de R$ 217 milhões em bens e valores e à interdição de oito ferros-velhos. As diligências ocorreram no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Minas Gerais.

