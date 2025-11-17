Criança de 7 anos é internada após suspeita de abuso sexual em Jardim República
Caso é investigado pela delegacia de Rio Bonito
Uma menina de sete anos deu entrada pela emergência do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, nesta segunda-feira (17) após suspeita de abuso sexual. O crime teria ocorrido no bairro Nova Jardim República, em São Gonçalo. A criança foi prontamente atendida pela equipe médica e está sob acompanhamento do Centro de Acolhimento ao Adolescente, à Criança e à Mulher Vítima de Violência (CAAC Lilás+), especializado no atendimento a vítimas de violência.
Segundo informações preliminares, o suspeito do crime é um dos familiares da vítima. A Polícia Civil reforça que todas as circunstâncias do caso estão sendo apuradas com cautela.
A situação foi comunicada ao Conselho Tutelar e à 75ª DP (Rio do Ouro), que já instaurou inquérito para investigar o crime. A equipe médica e o CAAC Lilás+ prestam suporte psicológico e acompanhamento integral à menina, que segue em observação.
Por se tratar de vítima menor de idade, todas as informações seguem em sigilo.
