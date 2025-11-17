Policial passa mal ao dirigir e viatura colide com mureta do BRT na Barra

Na manhã desta segunda-feira (17), um policial civil teve um mal-estar enquanto conduzia uma viatura pela Avenida das Américas, na região da Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio. Testemunhas relataram que o agente perdeu o controle do carro, que acabou batendo na mureta que separa a calha do BRT próximo à estação Santa Mônica Jardins.

Segundo informações da 35ª DP (Campo Grande), o policial recebeu atendimento médico ainda no local. O Corpo de Bombeiros, acionado por volta das 10h40, informou que o agente sofreu apenas ferimentos leves. Não foi divulgado para qual unidade hospitalar ele foi levado. A Polícia Civil realizou a perícia e abriu uma sindicância para investigar o que provocou o incidente.

A batida obstruiu parcialmente a calha do BRT, comprometendo a circulação dos ônibus. Uma faixa da pista central também precisou ser interditada durante o atendimento. A MobiRio informou que o embarque na estação, no sentido Santa Cruz, teve de ser temporariamente suspenso.

Equipes seguem trabalhando para liberar a via, restabelecer o tráfego e normalizar o funcionamento dos serviços do BRT.