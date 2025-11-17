Homem desaparecido há quase um mês é encontrado pela família em São Gonçalo

A família agradece a todos que contribuíram para a localização de Vitor - Foto: Divulgação

Três dias após O SÃO GONÇALO noticiar o desaparecimento de Vitor Sales Pires da Silva, de 44 anos, a família finalmente recebeu a informação que esperava: o homem foi localizado e está bem.

Desaparecido desde o dia 22 de outubro, Vitor fez contato com a mãe, dona Aline, na tarde de domingo (16), informando que estava em São Gonçalo e pedindo para encontrá-la. Apesar do alívio pelo reencontro, Vitor preferiu não explicar os motivos do sumiço.

A família agradece a todos que contribuíram para a localização de Vitor.



Relembre o caso

Vitor Sales Pires da Silva, 44 anos, autônomo, tinha sido visto pela última vez no mês passado, no bairro de Alcântara, em São Gonçalo, enquanto realizava uma mudança com a ajuda de sua mãe, Dona Aline, no dia 22 de outubro.



Segundo dona Aline, ele recebeu uma ligação durante a mudança, aparentou nervosismo e pediu R$ 25 antes de sair do local. Desde então, não tinha feito contato com a família.