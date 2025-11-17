Após sentir mal-estar, filha mais velha de Lula é internada em hospital de Niterói

O presidente ainda não se manifestou sobre o caso - Foto: Divulgação

Após passar mal no último sábado (15), a filha mais velha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Lurian Cordeiro Lula da Silva, foi internada no Hospital Niterói D’Or, em Icaraí. Segundo a unidade hospitalar, a paciente recebeu alta na manhã desta segunda-feira (17).

Segundo informações, a primogênita do presidente é moradora do estado de Sergipe e estaria visitando a filha na cidade de Maricá, onde a mesma reside. Ambas não possuem cargo público no município.

De acordo com fontes ligadas à família, Lurian teve um abalo emocional no fim de semana, o que a levou a sentir o incômodo no peito. Informações preliminares apontam que ela está falando ao telefone e conversando com familiares, mas ainda ficará aos cuidados de uma cardiologista.

O presidente ainda não se manifestou sobre o caso.

Procurado pela reportagem de O SÃO GONÇALO, o Hospital Niterói D'Or informou em nota que "a paciente Lurian Cordeiro Lula da Silva recebeu alta na manhã de hoje e que não tem autorização para divulgação de mais detalhes".