Após sentir mal-estar, filha mais velha de Lula é internada em hospital de Niterói

Segundo informações, a primogênita do presidente é moradora do estado de Sergipe e estaria visitando a filha na cidade de Maricá

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 17 de novembro de 2025 - 10:25
O presidente ainda não se manifestou sobre o caso -

Após passar mal no último sábado (15), a filha mais velha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Lurian Cordeiro Lula da Silva, foi internada no Hospital Niterói D’Or, em Icaraí. Segundo a unidade hospitalar, a paciente recebeu alta na manhã desta segunda-feira (17). 

Segundo informações, a primogênita do presidente é moradora do estado de Sergipe e estaria visitando a filha na cidade de Maricá, onde a mesma reside. Ambas não possuem cargo público no município. 

De acordo com fontes ligadas à família, Lurian teve um abalo emocional no fim de semana, o que a levou a sentir o incômodo no peito. Informações preliminares apontam que ela está falando ao telefone e conversando com familiares, mas ainda ficará aos cuidados de uma cardiologista.

O presidente ainda não se manifestou sobre o caso.

Procurado pela reportagem de O SÃO GONÇALO, o Hospital Niterói D'Or informou em nota que "a paciente Lurian Cordeiro Lula da Silva recebeu alta na manhã de hoje e que não tem autorização para divulgação de mais detalhes". 

