Homem é resgatado após cair no Rio Alcântara, em São Gonçalo; Vídeos
Vítima sofreu ferimentos moderados e foi levada ao Hospital Alberto Torres
Um homem caiu no Rio Alcântara, em São Gonçalo, na manhã desta segunda-feira (17) e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. A equipe foi acionada para a Rua Doutor Alfredo Backer, nº 580, onde prestou os primeiros socorros à vítima, que apresentava ferimentos moderados. Em seguida, o homem foi encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê.
Moradores registraram o momento do resgate em vídeos que mostram a movimentação dos bombeiros na via. Até o momento, não há informações sobre o que provocou a queda.
Em contato com o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), a unidade informou que o homem segue em atendimento. A identidade da vítima ainda não foi divulgada.