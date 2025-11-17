Homem é resgatado após cair no Rio Alcântara, em São Gonçalo; Vídeos

Um homem caiu no Rio Alcântara, em São Gonçalo, na manhã desta segunda-feira (17) e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. A equipe foi acionada para a Rua Doutor Alfredo Backer, nº 580, onde prestou os primeiros socorros à vítima, que apresentava ferimentos moderados. Em seguida, o homem foi encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê.







Homem cai no Rio na Rua Doutor Alfredo Backer, nº 580, em São Gonçalo Divulgação

Autor: Divulgação

Leia também:

Carro perde o controle, atinge poste e atropela oito pessoas em São GonçaloPai aciona PM e denuncia escola após filha de 4 anos desenhar orixá durante a aula

Moradores registraram o momento do resgate em vídeos que mostram a movimentação dos bombeiros na via. Até o momento, não há informações sobre o que provocou a queda.

Divulgação

Autor: Divulgação | Descrição:

Em contato com o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), a unidade informou que o homem segue em atendimento. A identidade da vítima ainda não foi divulgada.

Homem e resgatado pelo corpo de bombeiros. Divulgação