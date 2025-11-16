Natal Estrelado Niterói começa a ser montado e será inaugurado dia 26

Niterói já está na contagem regressiva para o Natal. Batizada de Natal Estrelado Niterói, a festa tem como grande ícone a Estrela de Morávia, tradicional símbolo de promessa, realização e esperança. Embora já se vejam spoilers da decoração em alguns pontos ― os enfeites ao longo da Avenida Jorge Roberto Silveira, por exemplo, já foram pendurados, e a montagem de estruturas segue a todo vapor em diferentes regiões ― a inauguração oficial está marcada para 26 de novembro, quando o Theatro Municipal, no Centro, ganhará iluminação especial, assim como o restante da cidade. Além de se encantar com as luzes, a população poderá matar a saudade da cantata “Natal na rua”, que volta este ano e seguirá a tradição de ser na calçada em frente ao prédio. Ao todo, a programação inclui mais de 80 apresentações musicais natalinas em diferentes bairros.

No dia 27, é a vez do Campo de São Bento, em Icaraí, ficar todo enfeitado, com destaque para a projeção visual no chafariz, além da Casa do Papai Noel e parquinho infantil. No dia 28, será inaugurada a decoração no Horto do Fonseca, que inclui um carrossel em tamanho natural, projeção visual e um trenzinho que vai percorrer os principais pontos do parque. Já na Praça do Rádio Amador, em Charitas, no dia 29, tem apresentação de um coral natalino para marcar a abertura das comemorações.

Leia também:

Prefeito Rodrigo Neves inaugura nova unidade do Médico de Família, no Preventório

Ataque a tiros em São Gonçalo termina com um morto e um ferido

Organizada pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas, da Fundação de Arte de Niterói (FAN), da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) e da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), a programação especial é coordenada pela primeira-dama Fernanda Sixel Neves. Estão no roteiro atrações para crianças e adultos, envolvendo a cidade na magia do Natal.

“Nossa equipe está trabalhando há mais de seis meses nesse projeto. A cidade vai ficar linda, com simplicidade e bom gosto. Todos estão convidados para ver de perto essa programação maravilhosa, que está presente em todas as regiões”, ressalta o prefeito Rodrigo Neves.

A cidade estará repleta de cenários instagramáveis, incluindo letreiros luminosos com a mensagem “Feliz Natal”, trenós, caixas de presente, bolinhas natalinas e figuras clássicas como Papai Noel e anjos trombeteiros. A decoração será complementada por árvores iluminadas, estrelas, presépios, totens, esculturas e peças em fibra de vidro. Pela primeira vez, o Horto do Barreto ficará aberto à noite, com iluminação natalina e atrações na Lona Artur Maia. Haverá também iluminação especial e presépio em tamanho real na Casa Notre Reve e no Jardim São João, no Centro.

Outros destaques do Natal Estrelado Niterói são o Papai Noel gigante que será montado na Avenida Visconde do Rio Branco, no Centro, entre o Shopping Bay Market e o Terminal Rodoviário João Goulart, e um presépio vivo que ficará na Praça do Rádio Amador. Já o mais novo equipamento cultural da cidade, o Centro Cultural Cauby Peixoto, no Fonseca, receberá iluminação cênica. A surpresa fica para uma grande Estrela de morávia que vai ficar na ilha da boa viagem.