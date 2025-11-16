São Gonçalo vai promover feira especial em celebração ao empreendedorismo feminino

A iniciativa tem como objetivo valorizar e dar visibilidade ao trabalho das mulheres empreendedoras do município - Foto: Divulgação

A iniciativa tem como objetivo valorizar e dar visibilidade ao trabalho das mulheres empreendedoras do município - Foto: Divulgação

A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo, através da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, vai realizar a Feira do Empreendedorismo Feminino, na próxima terça-feira (18), das 9h às 14h, na Rua Yolanda Abuzaid, em Alcântara. O evento celebra o Dia do Empreendedorismo Feminino, comemorado no dia 19 de novembro.

A iniciativa tem como objetivo valorizar e dar visibilidade ao trabalho das mulheres empreendedoras do município, fortalecendo o protagonismo feminino por meio da autonomia econômica, da criatividade e da geração de renda.

Leia também:

Prefeito Rodrigo Neves inaugura nova unidade do Médico de Família, no Preventório

PF prende homem foragido por violência doméstica familiar

Com expositoras das áreas de artesanato e da gastronomia, o evento busca impulsionar as vendas para as festas de fim de ano, apresentando produtos autorais e criativos, desenvolvidos por mulheres que participaram do programa Lidera Mulher.

Mais do que uma feira, o encontro representa um espaço de oportunidades e reconhecimento. A ação incentiva o empreendedorismo feminino e contribui para o fortalecimento da economia local e para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.