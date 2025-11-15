PIX completa 5 anos e se consolida como principal forma de pagamento no Brasil

A forma de pagamento e transferência de dinheiro de forma instantânea, o PIX, completa 5 anos neste domingo (16). Apesar de estar em vigor há menos de uma década, já é um dos recursos mais utilizados no Brasil e este ano ganhou ainda mais destaque com aperfeiçoamentos da ferramenta, como no campo da segurança e novos recursos.



Segundo dados divulgados pelo Banco Central, responsável pela criação do PIX, apenas em setembro deste ano o recurso possibilitou cerca de R$ 1,66 trilhão em transações, sendo essa quantia a mais alta desde o começo da série histórica. Os números representam uma revolução na forma de pagamento no Brasil, conforme explica o professor de Administração e Ciências Contábeis da Universidade Salgado de Oliveira, Ronaldo de Vasconcellos Fonseca, de 62 anos, em entrevista ao OSG.

“O PIX teve um papel fundamental na modernização da economia brasileira. Ele facilitou a circulação do dinheiro, reduziu custos de transação e aumentou a inclusão financeira, permitindo que pessoas e pequenos negócios movimentassem recursos de forma rápida e segura. Além disso, estimulou a competitividade entre bancos e fintechs, impulsionando a digitalização dos serviços financeiros no país”, explicou.

O professor Ronaldo Fonseca explicou que o PIX se tornou uma das principais formas de pagamento graças à facilidade em realizar esse processo, fazendo com que as pessoas não fiquem mais ‘reféns’ de horários bancários para a retirada de dinheiro, por exemplo.



“O PIX tornou as transações muito mais simples e ágeis. Para os usuários, ele eliminou a necessidade de esperar horários bancários ou pagar tarifas por transferências, permitindo enviar e receber dinheiro em segundos, a qualquer hora. Já para os comerciantes, o PIX reduziu custos com maquininhas e taxas de cartão, além de garantir recebimento instantâneo das vendas, o que melhora o fluxo de caixa e a gestão financeira do negócio”, disse.

Professor Ronaldo de Vasconcellos Fonseca explica o impacto do PIX na modernização da economia brasileira | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

No ano em que completa 5 anos de existência, o PIX foi alvo de melhorias para agilizar ainda mais os pagamentos, buscando oferecer ao cliente comodidade e rapidez na hora de receber e realizar pagamentos. Para isso, foram criados o PIX Automático, o PIX Parcelado e o PIX por aproximação.

“O PIX Automático vai permitir que pagamentos recorrentes, como contas de luz ou mensalidades, sejam feitos de forma automática, sem a necessidade de autorizar a cada mês. O PIX Parcelado funciona como uma espécie de compra a prazo: o valor é dividido em parcelas e o usuário pode pagar com juros ou condições definidas pela instituição financeira. Já o pagamento por aproximação via PIX une praticidade e tecnologia: basta aproximar o celular de um terminal compatível para concluir a transação, tornando o processo ainda mais rápido e semelhante ao uso de cartões ‘contactless’”, detalhou Ronaldo.

Com o aumento da facilidade de pagamento, também aumenta a facilidade para fraudes e golpes. Pensando em evitar essas situações, o Banco Central reforçou o Mecanismo Especial de Devolução (MED), que visa bloquear e devolver o valor caso haja suspeita de fraude.



“O Mecanismo Especial de Devolução (MED) é uma ferramenta criada pelo Banco Central para aumentar a segurança do PIX. Ele permite que o valor de uma transação seja bloqueado e devolvido ao pagador quando há indícios de fraude ou erro. O processo é iniciado pela instituição do usuário lesado, que analisa o caso junto ao banco que recebeu o dinheiro. Assim, o MED ajuda a proteger os usuários e reforça a confiança no uso do sistema”, informou o professor universitário.

Visando um futuro em que o PIX continue sendo a forma de pagamento mais usada o Banco Central e as instituições financeiras deverão investir em atualizações de recursos e segurança, como:

-Lançamento do PIX Automático: serviço que permite autorizar cobranças recorrentes (como mensalidades, assinaturas, contas) via PIX de forma automática, facilitando a rotina de pagamentos

-Uso do PIX como garantia de crédito para empresas: possibilitar que valores a receber via PIX sejam usados como garantia em operações de crédito.

-Melhoria nos mecanismos de devolução/reembolso em casos de fraude: avanço no Mecanismo Especial de Devolução (MED) para maior proteção dos usuários.

-Adoção de comprovantes mais claros e padronizados, para aumentar a segurança e evitar golpes.

