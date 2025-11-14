Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,3089 | Euro R$ 6,1774
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Fim de semana com virada no tempo: Confira a previsão para São Gonçalo e Niterói

O tempo será marcado por instabilidades climáticas até o início da próxima semana

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 14 de novembro de 2025 - 11:35
O tempo será marcado por instabilidades climáticas
O tempo será marcado por instabilidades climáticas -

O fim de semana será marcado por queda das temperaturas nas cidades de São Gonçalo e Niterói, mas sem frio, visto que o sol irá aparecer, ainda que com nuvens. Segundo o Climatempo, também há possibilidade de chuva a partir desta sexta-feira (14), além do aumento da nebulosidade.

Pelo menos até o início da próxima semana, o tempo será marcado por instabilidades climáticas.

Leia também 

Nova linha de ônibus passa a circular fazendo a ligação Alcântara x Itaipuaçu

Enel remove 'gato' de energia em galpão de reciclagem de sucatas em Maricá

Confira a previsão:

SÃO GONÇALO

- Sexta-feira (14): Máxima de 28ºC e mínima de 20ºC. Sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva. 

- Sábado (15): Máxima de 27ºC e mínima de 21°C. Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. 

- Domingo (16): Sol com algumas nuvens. Chove durante o dia e à noite. 

NITERÓI

- Sexta-feira (14): Máxima de 27ºC e mínima de 20ºC. Sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva. 

- Sábado (15): Máxima de 26ºC e mínima de 21ºC. Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. 

- Domingo (16): Máxima de 28ºC e mínima de 22ºC. Sol com algumas nuvens. Chove durante o dia e à noite. 

Matérias Relacionadas