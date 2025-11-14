Fim de semana com virada no tempo: Confira a previsão para São Gonçalo e Niterói
O tempo será marcado por instabilidades climáticas até o início da próxima semana
O fim de semana será marcado por queda das temperaturas nas cidades de São Gonçalo e Niterói, mas sem frio, visto que o sol irá aparecer, ainda que com nuvens. Segundo o Climatempo, também há possibilidade de chuva a partir desta sexta-feira (14), além do aumento da nebulosidade.
Pelo menos até o início da próxima semana, o tempo será marcado por instabilidades climáticas.
Confira a previsão:
SÃO GONÇALO
- Sexta-feira (14): Máxima de 28ºC e mínima de 20ºC. Sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva.
- Sábado (15): Máxima de 27ºC e mínima de 21°C. Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite.
- Domingo (16): Sol com algumas nuvens. Chove durante o dia e à noite.
NITERÓI
- Sexta-feira (14): Máxima de 27ºC e mínima de 20ºC. Sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva.
- Sábado (15): Máxima de 26ºC e mínima de 21ºC. Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite.
- Domingo (16): Máxima de 28ºC e mínima de 22ºC. Sol com algumas nuvens. Chove durante o dia e à noite.