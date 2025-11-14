Enel remove 'gato' de energia em galpão de reciclagem de sucatas em Maricá

Durante operações de combate a irregularidades no consumo de energia realizadas em Maricá, a Enel Distribuição Rio identificou um “gato” de energia em um galpão de reciclagem de sucatas.

A ação faz parte da primeira fase da Operação Via Aurum, expressão que significa “Ouro de Rua”, voltada ao combate de irregularidades e crimes ambientais em locais de reciclagem de sucata, em parceria com a Prefeitura de Maricá.

Os técnicos da Enel, acompanhados por policiais civis da 82ª DP (Maricá), peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) e representantes das Secretarias de Postura e Meio Ambiente do município, fiscalizaram três estabelecimentos. Em um deles, as equipes constataram uma ligação clandestina conectada diretamente à rede da distribuidora, prática que caracteriza furto de energia elétrica. Além disso, apreenderam 300 metros de cabos de uso exclusivo da Enel. O terreno, localizado próximo a um córrego, também apresentava contaminação do solo por óleo e resíduos.

A responsável pelo estabelecimento foi presa em flagrante pelos crimes de furto de energia, crime ambiental e receptação. Após as inspeções, a irregularidade foi desfeita e o fornecimento de energia no local foi suspenso.

Furtar energia é crime e causa riscos

Furtar energia é crime com pena prevista de um a quatro anos de reclusão. Com a nova lei sancionada, se o crime envolver cabos de energia, telefonia, dados ou transporte ferroviário e metroviário, a pena pode subir para até oito anos.

Quem realiza "gato" de energia também está sujeito ao pagamento dos valores correspondentes ao consumo não registrado durante o período da irregularidade. Além disso, o furto de energia compromete diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e coloca em risco a segurança da população, especialmente de quem manipula a rede elétrica de forma clandestina.

As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecargas na rede, além de provocar interrupções no fornecimento de energia. A estimativa da Enel é que, se não houvesse furto de energia, as tarifas de todos os consumidores da Enel Rio poderiam ser reduzidas em cerca de 5%.