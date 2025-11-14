Nova linha de ônibus passa a circular fazendo a ligação Alcântara x Itaipuaçu

A nova linha oferece mais uma opção para quem depende do transporte intermunicipal entre as cidades - Foto: Divulgação / Viação Nossa Senhora do Amparo

Agora é oficial: as cidades de Maricá e São Gonçalo estão ainda mais integradas. Isso porque, a partir desta sexta-feira (14), uma nova linha de ônibus passa a circular fazendo a ligação entre os bairros Alcântara e Itaipuaçu.

Com tarifa de R$ 12,65, a linha 750R – Recanto x Alcântara promete encurtar o trajeto entre os bairros das duas cidades. A operação é autorizada pelo Detro-RJ e realizada pela Viação Fagundes em parceria com a Viação Nossa Senhora do Amparo.

A nova linha também chega para facilitar a vida dos moradores de Itaipuaçu, que possuem, muitas vezes, vínculos profissionais em São Gonçalo e precisam se deslocar diariamente. A linha trafegará pelas rodovias RJ-104 e RJ-106, oferecendo mais uma opção para quem depende do transporte intermunicipal entre as cidades.

Confira os horários da nova linha:

750R – Recanto x Alcântara (dias úteis)

- Saídas do Recanto (Itaipuaçu)

05:08, 05:37, 06:05, 06:38, 07:08, 07:38, 08:08, 08:48, 09:25, 09:52, 10:20, 10:48, 11:16, 11:43, 12:09, 12:35, 13:02, 13:33, 14:07, 14:36, 15:04, 15:33, 16:02, 16:30, 16:58, 17:27, 18:00, 18:40, 19:23, 20:00.

- Saídas de Alcântara

05:15, 05:45, 06:15, 06:45, 07:14, 07:42, 08:11, 08:42, 09:17, 09:52, 10:12, 10:43, 11:11, 11:39, 12:06, 12:33, 13:00, 13:27, 13:55, 14:24, 14:54, 15:24, 15:56, 16:29, 17:00, 17:36, 18:08, 18:41, 19:17, 19:55.

Ainda nesta sexta-feira (14) serão divulgados os horários dos fins de semana.