Abastecimento de água será interrompido em 8 cidades do Rio: saiba quando!

A Cedae vai realizar a manutenção anual do Sistema Guandu no dia 25 de novembro, das 2h às 20h. Para executar a ação, será necessário paralisar a operação da Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu e da Elevatória do Lameirão, interrompendo a produção de água para os municípios do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, Belford Roxo e Queimados.

A intervenção vai mobilizar mais de 500 profissionais da Companhia em cerca de 100 serviços, que incluem instalação de novos equipamentos, ajustes eletromecânicos, inspeções de segurança, revisão e substituição de peças, além da limpeza de estruturas que não podem ser acessadas durante a operação normal.

"Esse é o momento em que realizamos correções preventivas e reduzimos o risco de falhas que possam ocasionar paradas não programadas. Esses trabalhos são fundamentais para assegurar a regularidade da produção de água, principalmente durante o verão, quando o consumo aumenta", explica José Ricardo Brito, diretor de Saneamento e Grande Operação da Cedae.

O objetivo é garantir um sistema mais seguro, moderno e preparado para atender mais de 10 milhões de habitantes na Região Metropolitana do Rio.

A operação do Sistema Guandu será retomada de forma gradual após a conclusão dos serviços, com previsão de atingir 100% da capacidade de produção de água até as 2h do dia 26.

A Cedae orienta a população a armazenar água para o período, adiando tarefas não essenciais que demandem grande consumo. A distribuição de água nas localidades atendidas é de responsabilidade das concessionárias Águas do Rio, Iguá e Rio+Saneamento, de acordo com suas respectivas áreas de atuação.