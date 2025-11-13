Governo alerta sobre fraudes em azeites de oliva vendidos no país

s amostras coletadas foram submetidas a testes nos Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária - Foto: Divulgação/Ministério da Agricultura e Pecuária

s amostras coletadas foram submetidas a testes nos Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária - Foto: Divulgação/Ministério da Agricultura e Pecuária

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) divulgou um comunicado de alerta aos consumidores sobre a venda de azeites de oliva adulterados no mercado brasileiro. A fiscalização foi realizada pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, vinculado à Secretaria de Defesa Agropecuária. Segundo o órgão, os produtos analisados não atendem aos critérios legais de identidade e qualidade exigidos pela legislação vigente.

As amostras coletadas foram submetidas a testes nos Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária, que identificaram a presença de outros óleos vegetais misturados ao azeite, prática que configura fraude.

O Mapa orienta os consumidores a suspender imediatamente o uso dos produtos suspeitos e informa que é possível solicitar a substituição conforme o Código de Defesa do Consumidor.

Lista de azeites impróprios | Foto: Divulgação

O ministério também reforça que a venda desses itens é considerada uma infração grave. “Os estabelecimentos que mantêm os itens à venda podem ser responsabilizados”, destacou o órgão em nota oficial.