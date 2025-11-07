Menino que enfrenta um câncer visita Gávea e ganha camisa autografada do FlaMaster

Morador de Miracema, Davi veio para o Rio de Janeiro achando que fosse realizar um exame rotineiro - Foto: Divulgação

Um dia para ficar guardado com carinho na memória do garoto Davi Luiz da Silva Ramilo Vieira, de 9 anos. Com câncer no cérebro, ele tinha o sonho em conhecer a Gávea e poder acompanhar um treino do FlaMaster. E, com a ajuda dos pais Wallas e Marina, isso foi possível na tarde de quinta-feira (6).

Morador de Miracema, Davi veio para o Rio de Janeiro achando que fosse realizar um exame rotineiro. Só descobriu o que aconteceria de verdade quando chegou e viu os muros em vermelho e preto da Gávea de perto.

Depois de conhecer as instalações do Estádio José Bastos Padilha, inaugurado em 4 de setembro de 1938, Davi pisou no gramado, bateu bola e conversou com ídolos do FlaMaster. Ao fim, se emocionou ao receber uma camisa com autógrafo das lendas rubro-negra.

"Foi um momento muito importante pra nós, era um dos sonhos do Davi conhecer a Gávea, não esperávamos entrar em campo e sermos recebidos daquela forma tão carinhosa, foi um momento único que ficará marcado pra sempre em nossos corações! E ainda recebemos uma linda camisa oficial do FlaMaster autografada por todos os craques. Que momento mágico pra nosso menino! Primeiramente agradeço a Deus, ao nosso amigo Leandro França, ao treinador do Davi, o Thalles Benazio e o seu pai Cézar Benazio. Ao FlaMaster, o meu muito obrigado! Foi um dia incrível", contou a mãe emocionada.

Davi pisou no gramado, bateu bola e conversou com ídolos do FlaMaster | Foto: Divulgação

“O FlaMaster não é apenas futebol. Ao sabermos da história do nosso amiguinho Davi, que está enfrentando uma doença terrível, ficamos sensibilizados e nos prontificamos em recebê-lo aqui na Gávea a fim de presenteá-lo com uma camisa autografada pelos jogadores. Em nome do FlaMaster, temos a certeza de que ele superará as dificuldades e desejamos dorte no tratamento”, desejou o presidente do FlaMaster, Andrade.

Júlio César Uri Geller fez coro com o companheiro: “O FlaMaster não podia deixar de apoiar a luta do pequeno grande Davi contra essa enfermidade. Diante disso, ao saber que ele é rubro-negro e canhoto, não tenho dúvidas que ele sairá vitorioso nesta partida da vida dele e no futuro vestirá a 10 do Mengão”, brincou Júlio César Uri Geller, vice-presidente do FlaMaster.

O pequeno Davi já voltou para Miracema e no dia 24 deste mês volta ao Rio para continuar o tratamento em sessões de quimioterapia no Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer (IEC).