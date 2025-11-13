Já é Natal em Alcântara! Decoração temática em residência mantém tradição no bairro

Mantendo a tradição por mais um ano, o aposentado José de Jesus Brito Alves, 53 anos, mais conhecido como “Alex da Kombi”, inaugurou, no último domingo (9), a decoração de Natal da sua casa, localizada no bairro Alcântara, em São Gonçalo. Criativo e dedicado a montar cada detalhe com as próprias mãos, o morador prepara a montagem natalina desde 1988.

Neste ano, a 17ª decoração temática feita em sua residência no bairro gonçalense trouxe novidades e atrações que encantam crianças e adultos da região, como as muitas luzes que iluminam toda a fachada do local.

"Este ano eu resolvi reutilizar muitas coisas que já tinha, mas sempre com algo novo, como essa capa de porta com a cara do Papai Noel, que tem chamado muito a atenção das crianças. E ganhar o sorriso delas não tem preço. Dá trabalho? Muito, mas é gratificante. Faço isso aqui da forma mais pura possível, então pra mim não é uma competição, não quero ser melhor que ninguém, só quero fazer a minha parte. Cada um fazendo um pouco, já vale toda a intenção", afirmou Alex.

A iniciativa de Alex, que visa reacender o espírito natalino da população que vive na região, conta este ano, com um empecilho para uma maior circulação de pessoas pela rua: as obras do novo corredor viário da cidade de São Gonçalo. Mas, segundo ele, a tradição tem que continuar, ainda mais com a chegada de um novo membro na família.

“Por conta das obras, acaba que nem tantas pessoas conseguem chegar até aqui pra ver a decoração, então, este ano, acabei não colocando tantos elementos como no ano passado. Mas não deixei de fazer. As crianças, os vizinhos, sempre cobram, é uma tradição mesmo. E, este ano, quem ganhou o maior presente de Natal fui eu, com a chegada do meu neto. Então, nada mais justo do que fazer toda a decoração também como uma homenagem a ele, à infância, às crianças do bairro”, contou o mais novo avô do pequeno Arthur, que esteve presente na inauguração da decoração natalina e ganhou até mesmo um cata-vento em sua homenagem.

Amor pelo Natal

Casado há 29 anos e pai de dois filhos, Alex não deixou que a infância humilde levasse seus sonhos e procura oferecer, anualmente, o que nunca teve: um Feliz Natal.

"Sou filho de faxineira analfabeta e na minha infância, todos os Natais e ceias eram feitos na casa dos outros, porque ela precisava fazer para os outros, aí chegava em casa, cansada e acabava que a gente não tinha Natal, então resolvi, sem vitimismo, fazer hoje o que eu nunca tive", disse.

"O sorriso das crianças é o que me motiva a continuar, a inocência delas. Também tem o fato de nunca ter tido isso na minha infância, então minha casa hoje é toda decorada pro Natal. Mas o que adianta eu enfeitar minha casa toda aqui pra dentro? Eu faço com todo carinho, para as crianças, eu faço pra elas, elas que tomam conta, cuidam da decoração. Tem criança aqui que não tem oportunidade nem de ir a um shopping, de ver essas árvores montadas pela cidade, não tem acesso. Aí eu procuro oferecer isso, então tento ter sempre um diferencial", afirmou o morador.

