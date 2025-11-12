Copacabana se prepara para o Réveillon 2026 com João Gomes, Gilberto Gil e Alok
Prefeitura do Rio promete mais surpresas e anuncia outras atrações no dia 19 de novembro
A virada do ano em Copacabana promete ser inesquecível. Três grandes nomes já estão confirmados para animar o público na praia mais famosa do país: João Gomes, Gilberto Gil e Alok.
Leia também:
Acadêmicos de Niterói abre temporada de ensaios de rua na Amaral Peixoto
Mulheres no Samba estreia roda fixa em Niterói às sextas-feiras
Será a primeira participação de João Gomes na festa de Ano Novo carioca. O cantor pernambucano, que recentemente reuniu 50 mil pessoas em um show nos Arcos da Lapa durante a gravação de seu DVD, promete levar o ritmo do piseiro para o palco principal.
A montagem da estrutura em frente ao Copacabana Palace começa no dia 5 de dezembro, e a Prefeitura do Rio deve anunciar novas atrações tanto para Copacabana quanto para outros palcos espalhados pela cidade no próximo dia 19 de novembro, em uma coletiva de imprensa.
No ano passado, o Réveillon reuniu 2,6 milhões de pessoas apenas em Copacabana e mais de 5 milhões em todos os 13 palcos montados pela cidade. A expectativa é que o público deste ano seja ainda maior, com uma programação que une diferentes estilos musicais e artistas consagrados.