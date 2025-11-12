Trabalhador de estaleiro desaparecido reaparece em Niterói

Para alívio da família, o operador de máquinas Sérgio Ricardo da Silva Pinto, 52, foi encontrado ontem (11) e já retomou suas atividades no estaleiro Camorim, localizado na Ilha da Conceição, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Ele estava desaparecido desde o último sábado (8), quando deixou o trabalho e não retornou para casa.

Segundo familiares, ele teria desaparecido por motivos psicológicos e emocionais.

O estaleiro Camorim Serviços Marítimos divulgou que o funcionário encontra-se bem e desempenhou normalmente suas atividades".

Também informou que Sérgio atua há anos na empresa e que, antes do desaparecimento, exercia suas funções de forma regular, sem registro de comportamento anormal ou ocorrência que justificasse sua ausência.

Leia também:

CNU 2025: Resultado das provas objetivas será divulgado nesta quarta-feira (12)

Decreto que moderniza vale-alimentação e vale-refeição é publicado; Entenda!