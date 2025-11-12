Colisão deixa dois feridos na Ponte Rio-Niterói

O acidente causou retenções no trecho central da ponte, com reflexos no tráfego da BR-101 - Foto: Divulgação

O acidente causou retenções no trecho central da ponte, com reflexos no tráfego da BR-101 - Foto: Divulgação

Uma colisão traseira entre dois veículos de passeio deixou dois motoristas feridos na manhã desta quarta-feira (12) no topo do Vão Central da Ponte Rio-Niterói, no sentido Niterói.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 04h40 e envolveu dois carros que seguiam na mesma faixa de rolamento. Com o impacto, os dois condutores sofreram ferimentos e receberam atendimento ainda no local.

Leia também:

Obras no Parque RJ São Gonçalo caminham para a reta final

'Cumbia Safadinh@' conquista o público no Rio e leva o ritmo colombiano para São Gonçalo

O acidente causou retenções no trecho central da ponte, com reflexos no tráfego da BR-101. Agentes da PRF atuaram na orientação dos motoristas e na liberação da via.