Obras no Parque RJ São Gonçalo caminham para a reta final

O paisagismo também está avançando em parceria com a Secretaria de Conservação da Prefeitura - Foto: Fabio Guimarães/Prefeitura de São Gonçalo

As obras do Parque RJ São Gonçalo, no Boa Vista, estão se encaminhando para a reta final. Nesta segunda-feira (10), a área externa da cascata está começando a tomar forma. A parte da tubulação sob a terra foi concluída e agora está sendo feita a estrutura da parte de cima da cascata, que terá dois módulos.

As equipes já terminaram também o revestimento e a pintura interna do prédio administrativo, que terá salas, um vestiário para funcionários e cinco banheiros (para homens, mulheres, família e dois para pessoas com deficiência). A pintura externa será iniciada.

O paisagismo do Parque RJ também está avançando em parceria com a Secretaria de Conservação da Prefeitura de São Gonçalo. O palco do Parque de Eventos, de mais de um metro de altura e 320 metros quadrados de área, já foi montado. Ao todo, o Parque de Eventos possui um área de 2.400 metros quadrados. Os dois estacionamentos estão prontos e está sendo colocado gradil ao redor do parque.

A nova área de lazer para as famílias gonçalenses está sendo erguida no espaço do antigo piscinão e está entrando na reta final. O Parque RJ é uma iniciativa da Secretaria de Estado das Cidades, do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo, responsável pela elaboração do projeto. O Parque RJ São Gonçalo será inaugurado no próximo verão.

O projeto, elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), possui um investimento de mais de R$ 44 milhões.

“O Parque RJ São Gonçalo será uma verdadeira área de lazer para toda a população, com espaços de diversão para todas as famílias. Teremos quadras, espaços para piquinique, área de eventos, além da pista de atletismo e de skate. É diversão que agrada a todos os públicos. Agradeço ao governador Cláudio Castro, ao secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, e o deputado federal Altineu Cortês, por ajudarem a nossa cidade, que estava abandonada, a ter um equipamento novinho como esse”, disse o prefeito Capitão Nelson.

“O Parque RJ é um sonho que está se tornando realidade. Atendendo ao compromisso do governador Cláudio Castro de recuperar esse espaço e devolvê-lo à população, estamos muito perto de entregar a maior área de lazer do Leste Fluminense, um lugar feito para as famílias viverem e se orgulharem”, afirmou o secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas.

O antigo piscinão, que estava desativado há anos, está sendo substituído por uma grande área de lazer com skate park, ciclovia, cascata, quadra poliesportiva, quadras de areia, campo de futebol society, área de convivência para piquenique, pista de atletismo, área de eventos para shows e atividades culturais para até 15 mil pessoas, parque infantil, academia de jovens e idosos, espaço de memórias (para interação no local), guarita para a Guarda Municipal, prédio administrativo e banheiro.

No local, foram construídos estacionamentos que somam mais de 150 vagas para carros, com vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcDs). Um elevador também será instalado no prédio administrativo e rampas de acesso foram construídas em diversos pontos, também para garantir o acesso de pessoas com deficiência no local.