'Cumbia Safadinh@' conquista o público no Rio e leva o ritmo colombiano para São Gonçalo

Conhecida como o Blues da América Latina, a cumbia nasceu na costa caribenha da Colômbia e se espalhou por todo o continente. No Brasil, o gênero ainda é pouco difundido por conta da barreira linguística, mas a dupla Dico e Lucas Bittencourt, de São Gonçalo, vem quebrando esse obstáculo com um projeto vibrante que mistura ritmos latinos e versões inusitadas de sucessos nacionais e internacionais.

No repertório, cabem desde Creep, do Radiohead, até o pagode popular Coração Partido. Com criatividade e pegada autoral, Dico adaptou o formato do show para torná-lo mais acessível e versátil. “Tive essa ideia por ser mais enxuta. Investi em um pedal de looping usado em competições de beatbox pelo mundo. Eu mesmo gravei os beats e, com minha voz e a guitarra de Lucas, conseguimos levar o show a mais lugares e divulgar também nossas músicas autorais”, explica o cantor, em tom bem-humorado. “São Gonçalo vai virar a capital da cumbia no Brasil!”, brinca.

O projeto, batizado de Cumbia Safadinha, vem chamando atenção no Arco do Teles, no Centro do Rio de Janeiro, um dos polos mais efervescentes da cena musical carioca. As apresentações acontecem todas as quintas-feiras, no Queerioca, o primeiro centro de referência em arte e cultura LGBTQIAPN+ do país. Instalado em um casarão colonial do século 19, o espaço de 200 metros quadrados recebe um público fiel, que dança até o fim da noite ao som do duo gonçalense.

Além da temporada no Rio, a Cumbia Safadinha se prepara para uma noite especial em São Gonçalo, cidade natal dos artistas. A estreia será nesta sexta-feira (14), no Skull King Pub, espaço que une estúdio de tatuagem e casa de shows, localizado na Rua Francisco Portela, 2213, Parada 40. A noite promete ser animada, com participações especiais, shots de jambu, sorteio de um óculos das Óticas Aline Tiburcio e comemoração dupla de aniversário: do empresário João Filgueira e do escritor e poeta Rômulo Narducci, que acaba de lançar o álbum Abraçar o Caos nas plataformas de streaming.

Leia também:

Lula vai anunciar novas regras para vale-refeição e alimentação; saiba mais!



Apenas 15 cidades do Rio seguem sem domínio de facções criminosas, aponta relatório da PM



Serviço:

Quinta-feira, 13 de novembro

Queerioca – Travessa do Comércio, 16, Arco do Teles – Centro, Rio de Janeiro

Abertura da casa: 19h | Show: 21h

Instagram: @queerioca

Sexta-feira, 14 de novembro

Skull King Pub – Rua Francisco Portela, 2213, Parada 40 – São Gonçalo (RJ)

Abertura da casa: 19h | Show: 22h

Instagram: @skullkingpub