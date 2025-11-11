AnimaByo 2025 reúne médicos em Niterói para discutir integração entre especialidades

No dia 29 de novembro, das 8h às 12h, a Associação Médica Fluminense (AMF), em Icaraí, Niterói, sediará o AnimaByo 2025 – Encontro Interdisciplinar de Saúde Integrada, um evento gratuito voltado a médicos, residentes e acadêmicos de medicina interessados em atualização científica e na troca de experiências clínicas.

Organizado pela Clínica Anima Cuore e pela Clínica Byoterapia, com o apoio da AMF, o simpósio tem como propósito aproximar diferentes áreas da medicina, reforçando a importância do trabalho integrado entre especialidades e do cuidado centrado no paciente.

A programação científica contemplará três temas de grande relevância clínica e social: Aneurisma de Aorta Abdominal, Edema de Membros Inferiores e Osteoporose e Sarcopenia. O encontro contará com especialistas de referência em Niterói e no Rio de Janeiro, reunindo profissionais das áreas de cirurgia vascular, cardiologia, reumatologia, endocrinologia, geriatria, clínica médica, entre outras.

O AnimaByo 2025 busca estimular o raciocínio clínico interdisciplinar e fomentar o diálogo entre profissionais comprometidos com uma medicina mais colaborativa, ética e humanizada. Além de palestras e debates, o evento promoverá a integração entre instituições e médicos da região metropolitana, fortalecendo redes de conhecimento e atuação conjunta.

As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas. Os interessados devem se cadastrar pelo link oficial do evento:

https://www.sympla.com.br/animabyo-2025---evento-mdico__3164531

Serviço:

Evento: AnimaByo 2025 – Encontro Interdisciplinar de Saúde Integrada

Data: 29 de novembro de 2025 (sábado)

Horário: 8h às 12h

Local: Associação Médica Fluminense (AMF) – Av. Roberto Silveira, 123, Icaraí, Niterói/RJ

Participação: Gratuita, mediante inscrição antecipada