Niterói dá o primeiro passo para início das obras de revitalização da Avenida Amaral Peixoto

A reurbanização vai transformar os espaços urbanos em locais de maior conforto e segurança para pedestres - Foto: Evelen Gouvêa/Prefeitura de Niterói

O Centro de Niterói está vivendo uma grande transformação. Nesta segunda-feira (10), o prefeito Rodrigo Neves assinou a ordem de início das obras de revitalização da Avenida Amaral Peixoto, que engloba ainda Rua da Conceição, Rua Dr. Celestino, Praça da República e vias transversais. A reurbanização vai transformar os espaços urbanos em locais de maior conforto e segurança para pedestres, ciclistas e motoristas, com investimentos em mobilidade, paisagismo, valorização de bens tombados e medidas para evitar alagamentos.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, relembrou a história de criação da Avenida Amaral Peixoto.

"Esse é um dia histórico para Niterói. A Avenida Amaral Peixoto foi projetada na década de 40, quando foram derrubadas mais de 200 casas nessa região para abrir essa avenida que foi importante e pensada para desenvolver um novo ponto do centro. Foi uma obra histórica que, há mais de 100 anos, não recebeu nenhum investimento de modernização para torná-la mais atraente. Quero agradecer muito a essa equipe que trabalhou firme com um planejamento de curto, médio e longo prazo. Infelizmente, o Brasil não tem essa cultura, mas em Niterói, desde que assumi em 2013, a gente passou a ter um planejamento estratégico de crescimento para preservar a nossa qualidade de vida. Já fizemos grandes obras que eram desacreditadas e tiramos do papel como o Túnel Charitas-Cafubá que mudou a geografia da cidade. Nosso esforço é pela retomada do desenvolvimento econômico e da revitalização dessa região”, destacou Rodrigo Neves.

Com 35 mil metros quadrados de novas pavimentações – incluindo pistas de rolamento, ciclovia e áreas de pedestres - o projeto prioriza o transporte público e prevê o aumento de espaços livres para circulação nas calçadas, além do plantio árvores, valorizando a biodiversidade e proporcionando uma nova estética para a região, beneficiando, também, o comércio local. O projeto inclui, ainda, a modernização do sistema de drenagem, com a implementação de novas galerias de águas pluviais, a readequação de postes e a renovação das sinalizações verticais e horizontais.

De acordo com o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Renato Barandier, o projeto promete dar uma cara nova à região central de Niterói.

"Esse é mais um projeto transformador para a nossa cidade, assim como tantos outros como a Transoceânica, a revitalização da Orla do Centro, a melhoria dos acessos com o mergulhão da Praça Renascença, a ampliação e o Mergulhão da Marquês do Paraná. Agora, vamos iniciar mais uma etapa da requalificação da área central com as obras da Avenida Amaral Peixoto, da Rua da Conceição, da Rua Dr. Celestino, da Praça da República e de todas as ruas transversais desse quadrilátero, conectando a Marquês do Paraná à nova Avenida Visconde do Rio Branco. O projeto leva em conta um diagnóstico completo das melhorias de passeio, acessibilidade, paisagismo, iluminação, mobilidade e segurança", reforçou o secretário.

O plano de paisagismo é baseado em espécies nativas da Mata Atlântica, selecionadas especialmente para se adaptarem às condições da região, incluindo o plantio de palmeiras nativas e outras espécies que promoverão sombra, conforto térmico e aumento da biodiversidade, ao mesmo tempo que preserva as árvores já existentes.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Revitalização do Centro, Fabiano Gonçalves, falou sobre os planos de desenvolvimento da região.

"Niterói completa, esse mês, 452 anos e essa área central teve o seu apogeu na época da capital, sendo a Avenida Amaral Peixoto de grande relevância para o estado do Rio de Janeiro. Hoje estamos vendo o Centro ressurgindo. A requalificação é ousada. As principais cidades do Brasil estão preocupadas em requalificar os seus centros que tinham grande importância para comércio e serviço. Tivemos uma reunião com empreendedores que estão vendo Niterói por dois aspectos: vontade de inovar e segurança que a cidade oferece. Niterói virou um case de cidade segura e isso traz mais investimentos. Essa área central ganhou ainda mais relevância. Temos um grande desafio e vamos trabalhar para fazer do Centro o melhor bairro para se viver, ser feliz, trabalhar e empreender", explicou Fabiano Gonçalves.

As obras estão sob a responsabilidade da Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION). Com investimento de R$ 78.955.911,25, o prazo de conclusão das obras é de 24 meses a contar da assinatura da ordem de início.