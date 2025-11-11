Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,318 | Euro R$ 6,1396
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Camorim participará da 7ª ação social para pescadores artesanais da Baía de Guanabara

Evento acontece no dia 12 de novembro, na Capitania dos Portos do Rio de Janeiro

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 11 de novembro de 2025 - 08:58
Com a proposta de beneficiar 100 pescadores e pescadoras da Baía de Guanabara, previamente cadastrados pelas colônias e associações de pesca locais, a iniciativa acontecerá nas instalações da CPRJ
Com a proposta de beneficiar 100 pescadores e pescadoras da Baía de Guanabara, previamente cadastrados pelas colônias e associações de pesca locais, a iniciativa acontecerá nas instalações da CPRJ -

A Camorim Serviços Marítimos marcará presença na 7ª Ação Social para Pescadores Artesanais da Baía de Guanabara que acontecerá nesta quarta-feira, 12 de novembro. A empresa foi uma das idealizadoras do evento, realizado desde 2021 sob a coordenação da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro (CPRJ) em parceria com entidades públicas e privadas. A orientação é promover a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana no mar e a prevenção da poluição hídrica, conscientizando a comunidade pesqueira da Baía de Guanabara sobre boas práticas no mar e a importância da regularização de suas embarcações.

Com a proposta de beneficiar 100 pescadores e pescadoras da Baía de Guanabara, previamente cadastrados pelas colônias e associações de pesca locais, a iniciativa acontecerá nas instalações da CPRJ. Na ocasião, a Camorim vai ceder parte da estrutura para a realização do evento, com a oferta de uma balsa de apoio e de um rebocador. Nessas embarcações, serão realizadas as vistorias para emissão de documentos e regularização de barcos junto aos órgãos competentes.

Leia também: 

Matrícula para novos alunos na rede estadual abre nesta quinta-feira (13)

Obras no Parque RJ São Gonçalo caminham para a reta final

Durante a ação, os pescadores artesanais participarão de palestras educativas com os seguintes temas: Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Embarcações ou por suas Cargas (Seguro DPEM) e Inspeção Naval, Programa de Monitoramento de Praias (PMP), Segurança na Pesca, Atuação da Guarda Portuária e importância da Sinalização Náutica. As suas embarcações serão vistoriadas para regularização documental, em conformidade com as Normas da Autoridade Marítima (NORMAM). Além disso, a Marinha do Brasil oferecerá aos pescadores atendimento médico assistencial e cortes de cabelo.

Os colaboradores entregarão cartilhas de boas práticas no mar e farão a doação de cestas básicas e itens de segurança e de salvatagem, reforçando o caráter educativo e social da iniciativa.

Realizada desde 2020, a Ação Social para Pescadores Artesanais da Baía de Guanabara já beneficiou mais de 400 pescadores, consolidando a sinergia entre a Autoridade Marítima, a Autoridade Portuária, os órgãos ambientais, a comunidade aquaviária e a iniciativa privada, em prol da segurança da navegação e da preservação da vida humana no mar.

“Desde o início nos prontificamos a participar da Ação Social, que representa um momento muito bonito de união, solidariedade e reconhecimento ao trabalho da comunidade pesqueira artesanal. A contribuição histórica desses pescadores reforça a identidade cultural e econômica de nossa região”, salienta Eduardo Adami, vice-presidente da Camorim Serviços Marítimos.

Sobre a Camorim - A Camorim Serviços Marítimos é uma empresa 100% brasileira com 30 anos de atuação no setor marítimo nacional. Considerada um hub 360° na oferta de soluções completas em logística e navegação, a corporação emprega mais de 1.300 colaboradores, gerando oportunidades ao longo de toda a costa brasileira. Dentre os serviços oferecidos pela corporação, destacam-se: reboque portuário, logística portuária e apoio offshore.

Com mais de 150 embarcações, a Camorim oferece a frota mais diversificada do Brasil, composta por rebocadores (azimutais, TKM e convencionais); embarcações do tipo LH (Line Handler), PSV (Platform Supply Vessel), AHTS (Anchor Handling Tug Supply) e OSRV (Oil Spill Response Vessel); balsas de carga, balsas de água, cábreas (balsas-guindaste) e lanchas (de carga e de passageiros).

A Camorim possui um moderno estaleiro localizado na Ilha da Conceição, em Niterói, onde opera um Terminal de Uso Privado (TUP). Além disso, a empresa conta com três bases operacionais estrategicamente localizadas (duas em Niterói e uma em Vitória, no Espírito Santo), que ampliam o suporte a operações marítimas. A empresa atua, ainda, em portos estratégicos do litoral brasileiro: Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, Pará e Maranhão.

Outras informações: https://camorim.com.br/ 

Serviço:

Evento: 7ª Ação Social para Pescadores Artesanais da Baía de Guanabara

Data: 12/11/2025

Horário: 7h30

Local: Capitania dos Portos - Av. Alfred Agache, S/N - Centro, Rio de Janeiro – RJ

Tags:

7ª ação social para pescadores artesanais Ação social baía de guanabara Camorim Capitania dos Portos do Rio de Janeiro pescadores artesanais

Matérias Relacionadas