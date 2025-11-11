Camorim participará da 7ª ação social para pescadores artesanais da Baía de Guanabara

Com a proposta de beneficiar 100 pescadores e pescadoras da Baía de Guanabara, previamente cadastrados pelas colônias e associações de pesca locais, a iniciativa acontecerá nas instalações da CPRJ - Foto: Divulgação

Com a proposta de beneficiar 100 pescadores e pescadoras da Baía de Guanabara, previamente cadastrados pelas colônias e associações de pesca locais, a iniciativa acontecerá nas instalações da CPRJ - Foto: Divulgação

A Camorim Serviços Marítimos marcará presença na 7ª Ação Social para Pescadores Artesanais da Baía de Guanabara que acontecerá nesta quarta-feira, 12 de novembro. A empresa foi uma das idealizadoras do evento, realizado desde 2021 sob a coordenação da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro (CPRJ) em parceria com entidades públicas e privadas. A orientação é promover a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana no mar e a prevenção da poluição hídrica, conscientizando a comunidade pesqueira da Baía de Guanabara sobre boas práticas no mar e a importância da regularização de suas embarcações.

Com a proposta de beneficiar 100 pescadores e pescadoras da Baía de Guanabara, previamente cadastrados pelas colônias e associações de pesca locais, a iniciativa acontecerá nas instalações da CPRJ. Na ocasião, a Camorim vai ceder parte da estrutura para a realização do evento, com a oferta de uma balsa de apoio e de um rebocador. Nessas embarcações, serão realizadas as vistorias para emissão de documentos e regularização de barcos junto aos órgãos competentes.

Leia também:

Matrícula para novos alunos na rede estadual abre nesta quinta-feira (13)

Obras no Parque RJ São Gonçalo caminham para a reta final

Durante a ação, os pescadores artesanais participarão de palestras educativas com os seguintes temas: Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Embarcações ou por suas Cargas (Seguro DPEM) e Inspeção Naval, Programa de Monitoramento de Praias (PMP), Segurança na Pesca, Atuação da Guarda Portuária e importância da Sinalização Náutica. As suas embarcações serão vistoriadas para regularização documental, em conformidade com as Normas da Autoridade Marítima (NORMAM). Além disso, a Marinha do Brasil oferecerá aos pescadores atendimento médico assistencial e cortes de cabelo.

Os colaboradores entregarão cartilhas de boas práticas no mar e farão a doação de cestas básicas e itens de segurança e de salvatagem, reforçando o caráter educativo e social da iniciativa.

Realizada desde 2020, a Ação Social para Pescadores Artesanais da Baía de Guanabara já beneficiou mais de 400 pescadores, consolidando a sinergia entre a Autoridade Marítima, a Autoridade Portuária, os órgãos ambientais, a comunidade aquaviária e a iniciativa privada, em prol da segurança da navegação e da preservação da vida humana no mar.

“Desde o início nos prontificamos a participar da Ação Social, que representa um momento muito bonito de união, solidariedade e reconhecimento ao trabalho da comunidade pesqueira artesanal. A contribuição histórica desses pescadores reforça a identidade cultural e econômica de nossa região”, salienta Eduardo Adami, vice-presidente da Camorim Serviços Marítimos.

Sobre a Camorim - A Camorim Serviços Marítimos é uma empresa 100% brasileira com 30 anos de atuação no setor marítimo nacional. Considerada um hub 360° na oferta de soluções completas em logística e navegação, a corporação emprega mais de 1.300 colaboradores, gerando oportunidades ao longo de toda a costa brasileira. Dentre os serviços oferecidos pela corporação, destacam-se: reboque portuário, logística portuária e apoio offshore.

Com mais de 150 embarcações, a Camorim oferece a frota mais diversificada do Brasil, composta por rebocadores (azimutais, TKM e convencionais); embarcações do tipo LH (Line Handler), PSV (Platform Supply Vessel), AHTS (Anchor Handling Tug Supply) e OSRV (Oil Spill Response Vessel); balsas de carga, balsas de água, cábreas (balsas-guindaste) e lanchas (de carga e de passageiros).

A Camorim possui um moderno estaleiro localizado na Ilha da Conceição, em Niterói, onde opera um Terminal de Uso Privado (TUP). Além disso, a empresa conta com três bases operacionais estrategicamente localizadas (duas em Niterói e uma em Vitória, no Espírito Santo), que ampliam o suporte a operações marítimas. A empresa atua, ainda, em portos estratégicos do litoral brasileiro: Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, Pará e Maranhão.

Outras informações: https://camorim.com.br/

Serviço:

Evento: 7ª Ação Social para Pescadores Artesanais da Baía de Guanabara

Data: 12/11/2025

Horário: 7h30

Local: Capitania dos Portos - Av. Alfred Agache, S/N - Centro, Rio de Janeiro – RJ