IPTU de Niterói terá reajuste de 5,17% em 2026

Os carnês de pagamento começarão a ser enviados pelos Correios em janeiro - Foto: Divulgação

Os contribuintes de Niterói devem se preparar para o pagamento do IPTU 2026, que terá reajuste de 5,17%, seguindo a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado entre outubro de 2024 e setembro de 2025. O reajuste representa apenas a correção inflacionária e não um aumento adicional do imposto.

Quem optar pelo pagamento à vista até o dia 6 de fevereiro de 2026 receberá 10% de desconto sobre o valor total. Já os que preferirem parcelar poderão dividir o tributo em até 11 parcelas, com vencimentos de fevereiro a dezembro de 2026, mas sem direito ao abatimento.

Os carnês de pagamento começarão a ser enviados pelos Correios em janeiro. Caso o contribuinte não receba o documento até o dia 16 de janeiro, será possível emitir a segunda via pelo portal da Prefeitura.

Além do IPTU, a cobrança inclui também a Taxa de Coleta de Lixo (TCIL) e a Taxa de Fiscalização Sanitária (TFVS).

Prazos importantes:

Desconto de 10% para pagamento à vista até 6 de fevereiro de 2026

Parcelamento em 11 vezes, de fevereiro a dezembro

Envio dos carnês: até 16 de janeiro de 2026

Site da Fazenda: www.fazenda.niteroi.rj.gov.br

