São Gonçalo recebe carreta para atendimento a casos suspeitos de hanseníase

São Gonçalo vai receber a Carreta Roda Hans, da Secretaria de Estado de Saúde (SES), nesta semana, entre os dias 11 e 14 de novembro. Trata-se de um serviço itinerante de busca ativa de pacientes suspeitos de hanseníase, que estará no estacionamento do Supermercado Assaí, em Alcântara. Nos primeiros três dias (11, 12 e 13), o atendimento será das 9h às 16h. No dia 14, as consultas serão das 9h às 12h. Todos por ordem de chegada e sem agendamento prévio.

“A carreta conta com cinco dermatologistas, além de fisioterapeutas e enfermeiros, que estarão disponíveis para os casos suspeitos de hanseníase. No entanto, antes da consulta médica, os pacientes passarão pela equipe multiprofissional para avaliação prévia. Só seguirão para a consulta aqueles que apresentarem sintomas e queixas características da hanseníase”, explicou Gisella Porcino, coordenadora do Programa de Combate à Hanseníase de São Gonçalo.

Para a triagem na carreta, todos os profissionais passaram por capacitação prévia. “O serviço vai beneficiar profissionais de saúde com qualificação profissional, que depois também será aplicada nas nossas unidades de saúde; e os gonçalenses com mais oportunidade de atendimento. Rastrearemos novos casos e disponibilizaremos o tratamento”, explicou a subsecretária de Saúde Coletiva, Thainá Fratane.

O treinamento teórico dos profissionais e os atendimentos à população fazem parte do Programa Roda-Hans, parceria da SES-RJ com o Ministério da Saúde, a farmacêutica Novartis Brasil e conta com apoio da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

Em 2025, de janeiro a 13 de outubro, o Estado do Rio registrou 423 casos, conforme a Gerência de Hanseníase da SES-RJ. São Gonçalo tem 40 casos notificados esse ano e 48 pessoas em tratamento. Os familiares das pessoas que já estão em tratamento para a doença também podem procurar a carreta. Eles terão acesso ao teste rápido para detectar a doença.

Os pacientes deverão levar documento de identidade com foto, CPF, cartão SUS e comprovante de residência (originais e xerox). No caso de familiares de pessoas já em tratamento, devem apresentar também comprovante (pode ser a receita médica) do parente em tratamento. O Supermercado Assaí fica na Estrada Raul Veiga, 243.

Hanseníase

A hanseníase é uma doença transmissível que acomete a pele e os nervos da face, braços, mãos, pernas e pés de crianças e adultos. Sua principal característica é uma mancha esbranquiçada, avermelhada ou amarronzada em qualquer parte do corpo, que não coça e altera a sensibilidade da pele ao calor, à dor e ao tato.

A doença também pode se manifestar através de caroços e inchaços no corpo, em alguns casos avermelhados e doloridos. Também pode dar a sensação de choque, fisgadas e agulhadas ao longo dos nervos dos braços, mãos, pernas e pés. As áreas acometidas podem sofrer com diminuição de pelos e suor e pode ocorrer o espessamento dos nervos, levando à perda da sensibilidade.

Ela é transmitida por meio das vias aéreas, fala, tosse ou espirro e se dá por meio de uma pessoa doente e sem tratamento. No entanto, ela não passa através de contato, como abraço, aperto de mão ou qualquer tipo de carinho. Se não tratada, ela pode causar deformidades e incapacidades físicas.

A hanseníase tem cura e o tratamento é totalmente gratuito e disponível no Sistema Único de Saúde (SUS). Quanto mais cedo for diagnosticada e tratada, melhor o resultado e menor a chance do paciente ter sequelas físicas. O tratamento leva de seis meses a um ano e o paciente recebe, mensalmente, a medicação.

Onde procurar ajuda



São Gonçalo conta com quatro polos sanitários que realizam o tratamento da doença, sempre de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h: Hélio Cruz, em Alcântara; Washington Luiz, no Zé Garoto; Augusto Sena, em Rio do Ouro; e Paulo Marques Rangel, no Porto do Rosa. Apesar do tratamento ser realizado nos polos, os gonçalenses podem procurar qualquer unidade de saúde da família (USF) para diagnosticar a doença. Todas estão aptas para receber, captar e orientar os pacientes.