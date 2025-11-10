Trecho do MUVI é liberado e altera trânsito em quatro bairros de São Gonçalo

A mudança foi determinada pela Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo - Foto: Divulgação

A mudança foi determinada pela Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo - Foto: Divulgação

A partir desta segunda-feira (10), mais um trecho do corredor viário do Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI) será liberado. Com isso, entram em vigor novas alterações no trânsito nos bairros Estrela do Norte, São Miguel, Nova Cidade e Mutondo. Motoristas, condutores de ônibus e passageiros devem redobrar a atenção às mudanças nos pontos de ônibus e sentidos das vias.

Quem trafega pela Rua Doutor Nilo Peçanha, no sentido Centro, deverá obrigatoriamente virar à direita na Travessa Carlos Cruz (Ponte Seca), no bairro Mutondo, seguindo pela Avenida Presidente Kennedy, agora com sentido único de circulação em direção a Neves. Com a mudança, a Rua Doutor Nilo Peçanha, no trecho entre o Clube Mauá até a Ponte Seca, também passa a ter mão única, sentido Alcântara.

Vale alertar que continua sendo proibido virar à esquerda na Avenida Abaeté, no bairro Antonina, para quem vem pela Rua Doutor Nilo Peçanha, sentido Alcântara. A conversão deverá ser feita apenas pela Rua Doutor Tolêdo Piza. Já os motoristas que saem de Nova Cidade, pela Rua Vicente de Lima Cleto, não poderão mais virar à direita em direção à Rua Doutor Nilo Peçanha, devendo seguir apenas pela Avenida Presidente Kennedy.

Os passageiros de ônibus com destino a Neves também devem ficar atentos: os pontos de embarque e desembarque serão transferidos para a Avenida Presidente Kennedy.

A mudança determinada pela Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo visa garantir mais fluidez ao trânsito da cidade, reduzir o número de acidentes e seguir o projeto do MUVI, executado através de uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado das Cidades, e a Prefeitura de São Gonçalo.