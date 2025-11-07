Previsão: Veja como ficará o tempo neste final de semana em São Gonçalo e região

As temperaturas ficarão estáveis e as ondas podem atingir até 3,5 metros de altura - Foto: Divulgação/Tomaz Silva/Agência Brasil

As temperaturas ficarão estáveis e as ondas podem atingir até 3,5 metros de altura - Foto: Divulgação/Tomaz Silva/Agência Brasil

A passagem de um ciclone extratropical no sul do Brasil influenciará o tempo em cidades como São Gonçalo, Niterói e Rio de Janeiro durante o fim de semana. Ao longo desta sexta-feira (7), há possibilidade de chuva fraca e isolada com rajadas de ventos fortes a partir da noite. Os ventos úmidos deixarão o céu com bastante nebulosidade.

Quem for à praia no fim de semana deve ter atenção redobrada ao mar. Segundo alerta da Marinha do Brasil, existe a possibilidade de ressaca com início às 12h e previsão de término às 21h de domingo (9). As temperaturas ficarão estáveis e as ondas podem atingir até 3,5 metros de altura.

Confira a previsão para o fim de semana:

SÃO GONÇALO

- Sábado (08): Máxima de 32°C e mínima de 20°C. Previsão de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite chuvosa.

- Domingo (09): Máxima de 23°C e mínima de 20°C. Previsão de tempo nublado com chuva de manhã. Sol e diminuição de nuvens à tarde e noite com muitas nuvens.

NITERÓI

- Sábado (08): Máxima de 31°C e mínima de 20°C. Sábado será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite chuvosa.

- Domingo (09): Máxima de 23°C e mínima de 21°C. A previsão do tempo para domingo é de tempo nublado com chuva de manhã e no começo da tarde. Ao longo do dia as nuvens diminuem e o sol aparece.

RIO DE JANEIRO

- Sábado (08): Máxima de 33°C e mínima de 20°C. A previsão do tempo é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

- Domingo (09): Máxima de 25°C e mínima de 19°C. O domingo será de tempo nublado com chuva de manhã e no começo da tarde. As nuvens diminuem e o sol aparece ao longo do dia.