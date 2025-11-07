Anvisa proíbe venda de produtos de cannabis e cogumelos

Está proibida a comercialização e a propaganda de todos os lotes dos produtos anunciados pela empresa. - Foto: Divulgação/Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Está proibida a comercialização e a propaganda de todos os lotes dos produtos anunciados pela empresa. - Foto: Divulgação/Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

AAnvisa determinou, nesta sexta-feira (10/10), a proibição de oito produtos à base de Cannabis divulgados e comercializados pela empresa Hemp Vegan. Os produtos não têm registro ou autorização da Anvisa. Com isso, está proibida a comercialização e a propaganda de todos os lotes dos produtos anunciados pela empresa.

Os produtos em questão são fabricados por empresa desconhecida e estão sendo anunciados no site da Hemp Vegan.

Leia também:

Nittrans prepara esquema especial de trânsito no Centro para os ensaios de rua da Viradouro

Criminoso envolvido em homicídio e com extensa ficha criminal é preso em Maricá



Confira os produtos proibidos:

Produtos com Fitocanabinoides (CBG, CBG, CBDA) - Marca Hemp Vegan (todos).

Bálsamos Tópicos de CBD - Marca Hemp Vegan (todos).

Gotas de CBD Fullspectrum Vegano - Marca Hemp Vegan (todos).

CBD Gummies Fullspectrum - Marca Hemp Vegan (todos).

CBD Paste Fullspectrum Vegan - Marca Hemp Vegan (todos).

CBD + CBG Drops - Marca Hemp Vegan (todos).

CBD + Cbda Fullspectrum - Marca Hemp Vegan (todos).

Parches Musculares - 50 mg de CBD - Marca Hemp Vegan (todos).

Cannafy Serviços

A Cannafy Serviços de Internet Ltda. foi outra empresa atingida pela ação fiscal que teve todos os seus produtos de Cannabis proibidos. Nenhum lote dos Produtos de Cannabis da marca CBDM Gummy, Produtos de Cannabis da Marca Canna River e Produtos de Cannabis da Marca Rare Cannabinoid pode ser comercializado ou divulgado.

Os produtos da Cannafy Serviços não possuem registro ou autorização da Anvisa. Além disso, são produzidos por empresa que não possui Autorização de Funcionamento da Agência para fabricá-los.

Cogumelos

Os cogumelos da empresa De Volta às Raízes Comércio Ltda. também foram proibidos e devem ser apreendidos, conforme determinou a Anvisa. A medida proíbe o armazenamento, a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a propaganda e o consumo de todos os lotes dos produtos.

A ação foi tomada porque os produtos são fabricados por empresa não autorizada, e estão sendo divulgados e comercializados sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa.

Veja a lista com os itens proibidos:

Cogumelo Tremella (todos).

Cogumelo Reish (todos).

Cordyceps Militaris (todos).

Cogumelo do Sol (todos).

Cogumelo Juba de Leão (todos).

Cogumelo Chaga (todos).

Cogumelo Cauda de Peru (todos).

Leia a Resolução no Diário Oficial da União:

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-re-n-3.987-de-9-de-outubro-de-2025-661594044