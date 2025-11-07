Homem morre em acidente de moto na RJ-106

Nas redes sociais circulam imagens com o homem sem vida no local - Foto: Reprodução

Um grave acidente de trânsito na Rodovia Amaral Peixoto, RJ-106, próximo ao bairro Várzea das Moças, em São Gonçalo, causou a morte de um homem, ainda não identificado, na noite dessa quinta-feira (6).

Informações apontam que dois motociclistas colidiram na pista sentido Maricá. Ainda não foram esclarecidas as causas do acidente.

Nas redes sociais, circulam imagens que revelam o homem sem vida, caído no local, enquanto o outro envolvido no acidente, surge ferido e recebendo atendimento dos agentes do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), que prestaram os primeiros socorros.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação recebeu o chamado de recolhimento do corpo por volta das 23h37. O corpo do homem foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), de Tribobó, onde será identificado.