Cão baleado em Megaoperação no Rio recebe alta

Scooby foi atingido na lombar e passou por cirurgia para retirada da bala - Foto: Divulgação/Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais

O cachorro baleado durante a Megaoperação policial nos complexos do Alemão e da Penha, no dia 28 de outubro, recebeu alta na manhã desta sexta-feira 07). Scooby, da raça cani corso, estava no terraço da casa da família, em Olaria, próximo à Vila Cruzeiro, quando o tiroteio começou.

De acordo com o tutor, o Scooby recebeu alta do Hospital Veterinário Municipal São Francisco de Assis, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Segundo o tutor, Scooby foi atingido na lombar e passou por cirurgia para retirada da bala. O animal está em recuperação em casa.

De acordo com informações do secretário municipal de Proteção e Defesa dos Animais, Luiz Ramos Filho, 7 animais haviam sido atendidos em hospitais municipais vítimas de tiros somente em outubro.