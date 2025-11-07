Papai Noel dos Correios inicia dia 10 de novembro no RJ

Há 36 anos, essa corrente do bem une esforços da estatal e da sociedade para atender os pedidos de presentes daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social - Foto: Divulgação

Há 36 anos, essa corrente do bem une esforços da estatal e da sociedade para atender os pedidos de presentes daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social - Foto: Divulgação

No estado do Rio de Janeiro, a cerimônia de lançamento do Papai Noel dos Correios 2025 acontecerá nesta segunda-feira (10), às 10h, no auditório do edifício-sede dos Correios no Rio de Janeiro, localizado na Rua Afonso Cavalcanti, 58, Cidade Nova.

Estarão presentes o Papai Noel, os mascotes Carteirito e Carteirita e o superintendente estadual dos Correios no RJ, José Oliveira dos Santos.

Leia também:

Nittrans prepara esquema especial de trânsito no Centro para os ensaios de rua da Viradouro

Cláudio Castro presta homenagem a policiais mortos na Operação Contenção

O evento de lançamento contará com a participação de estudantes da Creche Municipal Vila dos Mineiros. Alunos do Instituto João Gonçalves irão apresentar uma dança durante a cerimônia. O Coral Comunica-Som, formado por empregados da empresa irá se apresentar no evento.

Este ano, 102 escolas públicas/instituições estão participando e enviaram cartinhas de crianças, incluindo uma escola dentro de um Quilombo e escolas nas ilhas de Provetá, Abraão e Ilha Grande.

Há 36 anos, essa corrente do bem une esforços da estatal e da sociedade para atender os pedidos de presentes daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social. A cada edição, a campanha reforça valores de inclusão, diversidade, representatividade, integridade e transparência.

Em três décadas, quase 7 milhões de cartinhas foram atendidas. Em 2024, quando a ação completou 35 anos, 350 mil cartas foram adotadas em todo o Brasil.

Como funciona o Papai Noel dos Correios - A campanha visa atender os pedidos de Natal das crianças matriculadas em escolas da rede pública (do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, independentemente da idade) e de instituições parceiras, como creches, abrigos e núcleos socioeducativos, além de pedidos feitos por crianças da sociedade, com até 10 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social.

Após lançamento da campanha, para adotar uma cartinha, basta acessar o Blog da Campanha (https://blognoel.correios.com.br/blognoel/index.php) e seguir as instruções. Também é possível encontrar cartinhas físicas nas principais agências. A entrega de presentes deverá ser feita presencialmente, no ponto de entrega indicado no blog. As datas de início e fim do período de adoção variam por estado.

Saiba como enviar a carta de uma criança – Como incentivadores da criatividade e da redação de textos, os Correios requisitam que as cartas sejam manuscritas. Além disso, no cadastramento será exigido o CPF da criança. O envio deve ser feito de maneira digital, através do http://blognoel.correios.com.br/.

Para cartas enviadas digitalmente, é necessário fotografar ou digitalizar a cartinha feita pela criança para envio ao Blog. Atendendo aos critérios de seleção de cartas da campanha, as cartinhas são disponibilizadas para adoção. É importante ressaltar que não são selecionadas cartas que contenham endereço, telefone ou foto da criança. Esses dados devem constar apenas no formulário de cadastro, mas não na imagem da cartinha. Não existe sorteio. Cada criança deve enviar apenas uma cartinha. A idade limite é de 10 anos.

Padrinhos e madrinhas – Para adotar uma ou mais cartinhas, basta retirá-las em uma agência participante da ação ou acessar o Blog da campanha. Na página, clique em “Adoção On-line” e siga os passos. Para visualizar as cartinhas disponíveis em cada cidade ou município, é necessário escolher a localidade. Aqueles que desejam tirar sonhos do papel devem ficar atentos às diferentes datas de início e fim da campanha em cada estado. Cada pessoa escolhe a carta que vai adotar, de acordo com o presentinho solicitado. Sendo assim, há pedidos para todos os gostos e bolsos, pois há crianças que pedem brinquedos bem simples.

Todas as informações sobre prazos de adoção e entrega de presentes também estão no Blog.

As histórias, os personagens e os principais momentos da Campanha Papai Noel dos Correios 2025 podem ser acompanhados nas redes sociais oficiais da empresa:

X @Correiosbr;

Facebook @correios;

Instagram @correiosoficial.

SERVIÇO:

Lançamento da Campanha Papai Noel dos Correios 2025 no estado do RJ

Data: 10 de novembro

Hora: 10h

Local: Auditório do edifício-sede dos Correios. Rua Afonso Cavalcanti, 58, Cidade Nova - Rio de Janeiro

Para realizar a cobertura do evento, favor confirmar presença até dia 10/11, às 9h.

Datas no estado do Rio de Janeiro (as datas variam em cada estado e podem ser conferidas no site)

Início da adoção de cartinhas no RJ: 10/11/2025

Envio de cartas pelas crianças no RJ: até 14/11/2025

Encerramento da campanha no RJ e data final para entrega dos presentes pelos padrinhos e madrinhas: 5/12/2025.