Maratona Pré ENEM promete intensivo de estudos e motivação para estudantes de São Gonçalo

O Pré do Pandiá, em parceria com o Pré-Vestibular Social do Salgueiro, o Movimento Popularize Educação e o Fórum de Pré-Vestibulares Populares do RJ, realizará a Maratona Pré ENEM 2025 nos dias 7 e 14 de novembro, das 13h30 às 21h, no Espaço + Conhecimento, localizado no 2º andar do Partage Shopping, em São Gonçalo.

A iniciativa tem como objetivo oferecer uma grande revisão antes das provas do ENEM, com aulas intensivas, dinâmicas, simulados e momentos de motivação. A proposta é acolher estudantes da rede pública e fortalecer o acesso à educação e à universidade por meio do modelo dos pré-vestibulares populares.

O Pré do Pandiá iniciou suas atividades no ano passado, fruto da iniciativa de um grupo de professores, todos graduandos e ex-estudantes de escolas públicas, que decidiram criar um espaço de apoio gratuito para jovens de São Gonçalo. O projeto funciona no Colégio Estadual Pandiá Calógeras, onde atende prioritariamente alunos da rede pública do município.

“Nós começamos com o sonho de democratizar o acesso ao ensino superior. Hoje, somos um núcleo da rede Popularize Educação, que atua em todo o Brasil organizando vários outros pré-vestibulares nesse mesmo modelo”, explicam os coordenadores do projeto.

Atualmente, o Pré do Pandiá conta com 34 alunos fixos e 50 estudantes inscritos, e faz parte do Fórum de Pré-Vestibulares Populares do Rio de Janeiro.

As inscrições para a Maratona Pré ENEM já estão abertas e podem ser feitas pelo link:

Formulário de inscrição: Link da inscrição

Para mais informações e atualizações sobre o evento, acompanhe os perfis no Instagram:

@predopandia

@juanittaprofe