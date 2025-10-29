Instagram Facebook Twitter Whatsapp
HemoRio faz campanha por doações de sangue para delegado baleado em operação na Penha

Delegado Bernardo Leal Annes Dias passou por cirurgia após ser atingido na perna durante a megaoperação; estado de saúde é grave

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 29 de outubro de 2025 - 15:25
O HemoRio está recebendo doações de sangue de qualquer tipo sanguíneo para ajudar os policiais
O delegado Bernardo Leal Annes Dias, adjunto da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), está internado em estado grave no Hospital Getúlio Vargas, na Penha, após ser baleado durante a megaoperação desta terça-feira (28) nos Complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte do Rio.

Delegado Bernardo Leal Annes Dias
Delegado Bernardo Leal Annes Dias |  Foto: Divulgação

O tiro atingiu a perna do delegado e rompeu a veia femoral, o que provocou uma hemorragia intensa. Bernardo passou por uma cirurgia que durou mais de uma hora. O procedimento foi bem-sucedido, mas o quadro de saúde ainda inspira cuidados, já que ele perdeu grande quantidade de sangue.

O HemoRio está recebendo doações de sangue de qualquer tipo sanguíneo para ajudar no tratamento do delegado, além dos policiais hospitalizados, Leandro Oliveira dos Santos, Rodrigo Vasconcelos Nascimento e Rodrigo da Silva Ferreira Soares.

Os interessados em doar devem se dirigir à sede do HemoRio, localizada na Rua Frei Caneca, nº 08, no Centro do Rio de Janeiro. O órgão reforça que toda doação é fundamental neste momento e que o sangue coletado também auxilia outros pacientes em situação de emergência.

Enquanto o delegado Bernardo Leal luta pela recuperação, autoridades e colegas de polícia reforçam o pedido de solidariedade. “Cada doação pode salvar vidas, inclusive a do nosso colega”, destacou um agente da DRE.

Operação Contenção - A megaoperação policial, batizada de Operação Contenção, mobilizou 2.500 agentes das polícias Civil, Militar e da Força Nacional, com o objetivo de cumprir 100 mandados de prisão contra acusados de integrar a facção criminosa Comando Vermelho. A ofensiva é a mais letal da história do Estado do Rio de Janeiro, com 121 mortos, sendo quatro policiais, segundo balanço oficial.

Até o momento, foram 113 presos, entre eles 33 oriundos de outros estados e 10 adolescentes apreendidos. As forças de segurança também apreenderam 118 armas, sendo 98 fuzis, além de 14 explosivos.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública afirmou que acompanha a situação e que o ministro Ricardo Lewandowski colocou a pasta à disposição do governo fluminense “para ouvir o que for necessário”.

