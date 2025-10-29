Universo São Gonçalo firma parceria com Governo do Estado para implementação de programas voltados ao curso de fisioterapia

Realizada no campus São Gonçalo na manhã desta quarta-feira (29), com a presença da reitora Jaína Mello, a visita do secretário teve como principal objetivo a criação de uma parceria para implementar na Universo o programa 60+ - Foto: Layla Mussi

"A Universo é muito mais do que uma instituição de ensino, é uma relação direta de amor com a comunidade". Foram essas as palavras utilizadas pelo diretor do campus São Gonçalo da Universidade Salgado de Oliveira (Universo), Fábio Tavares, para dar início à reunião para assinatura de um convênio com o Secretário de Estado de Juventude e Envelhecimento Saudável, Alexandre Isquierdo.

Realizada no campus São Gonçalo na manhã desta quarta-feira (29), com a presença da reitora Jaína Mello, a visita do secretário teve como principal objetivo a criação de uma parceria para implementar na Universo o programa 60+, iniciativa gratuita do Governo do Estado que oferece reabilitação física e atividades esportivas e culturais para idosos a partir de 60 anos.

"Conheci o secretário e conversamos sobre a história e importância social da Universo dentro do contexto do município de São Gonçalo. Aqui atendemos e auxiliamos a comunidade em diversas áreas, como na parte jurídica, de fisioterapia, psicologia, medicina veterinária, nutrição, e em breve medicina. A Universo não é simplesmente uma instituição de formação acadêmica. A professora Marlene sempre implantou a ideia de que precisamos levar o conhecimento para fora dos muros e transformá-lo em serviço", explicou Fábio Tavares.

Alexandre Isquierdo, Jaína Mello e Fábio Tavares | Foto: Layla Mussi

Parceria positiva para a população e para os alunos

Para o secretário Alexandre Isquierdo, trazer esse programa ao município de São Gonçalo é não só ampliar a instalação de novos polos dentro do estado, mas também garantir qualidade de vida para a população de São Gonçalo.

Além disso, o secretário enfatiza a importância de oferecer cada vez mais espaços onde os alunos possam demonstrar, na prática, o seu conhecimento não apenas nas clínicas universitárias, como também em polos espalhados por todo o Rio de Janeiro, através da oferta de estágio em diversos polos do programa 60+.

"Pra mim é uma satisfação muito grande conhecer esse histórico centro de ensino na cidade de São Gonçalo. Estive com o Fábio na sexta-feira passada e falamos sobre a possibilidade de fazer essa parceria, tendo em vista que a nossa secretaria é uma secretaria de juventude que também cuida da pessoa idosa. E conhecendo o trabalho social que a Universo já faz há muitos anos, combinou muito com tudo que a gente faz dentro da secretaria. A expertise da Universo na área da saúde vai de encontro ao nosso projeto 60+ atamento de fisioterapia para os idosos. Também falamos da possibilidade de estender essa parceria aos alunos da Universo, levando-os para estagiar em nossos polos. Acho que essa parceria tem muito a produzir, crescer e se desenvolver, para, principalmente, ajudar a população de São Gonçalo", afirmou Isquierdo.

Alexandre Isquierdo | Foto: Layla Mussi

Em resposta ao secretário, também presente no encontro, que teve início com uma reunião para exposição e alinhamento de ideias, conversas e posteriores ações, a reitora da Universidade Salgado de Oliveira, Jaína Mello, fez questão de ressaltar a "missão social da Universo".

"Estamos juntos [...] Vamos firmar essa parceria, porque muito mais do que uma marca, essa união entre a Universo e os programas do governo vai estar associada não apenas a uma marca, e sim a uma missão, um propósito muito maior. Professora Marcelene sempre dizia que não devemos reter o conhecimento, e que assim façamos sempre", completou Jaína.

Visita aconteceu nesta quarta-feira (29) | Foto: Layla Mussi

Visita ao campus

Ao final do encontro, o secretário Alexandre Isquierdo pôde percorrer diversas áreas do campus São Gonçalo, onde conheceu o andar da faculdade de medicina e toda a estrutura oferecida pelo curso, além de um andar voltado exclusivamente ao atendimento ao público, com clínicas de fisioterapia (grande foco desta nova parceria), psicologia, atendimento jurídico, e todas elas executadas por universitários e oferecidas de forma gratuita à população.

"A nossa demanda na clínica de fisioterapia é muito grande, e firmar essa parceria é uma responsabilidade social, que contribui dirtamente com as nossas diretrizes, com o nosso compromisso com a sociedade, com o que queremos oferecer aos alunos e à população da nossa cidade", concluiu Jaína Mello.