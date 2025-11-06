Congresso da ABAR discutirá de prevenção de enchentes à transição energética no Brasil

O XIV Congresso Brasileiro de Regulação, que acontecerá em novembro, no Rio de Janeiro, articulará um fórum de debates sobre o futuro do Brasil com abrangência temática e especialização técnica. Reguladores de saneamento discutirão como garantir sustentabilidade econômica e ambiental para serviços urbanos de drenagem e manejo de águas pluviais e assim prevenir novos alagamentos e deslizamentos.

Simultaneamente, especialistas em energia debaterão a resiliência das redes de distribuição, em meio às mudanças climáticas, e os avanços regulatórios dobiometano, energia limpa e renovável. Esses são apenas três dos 84 painéis da programação preliminar, divulgada a pouco mais de um mês para o início do evento, que a Associação Brasileira de Agências Reguladoras (ABAR) promovea cada dois anos e mobiliza todo o ecossistema da regulação brasileira.

Leia também:

Incêndio em ônibus e acidentes provocam manhã de transtornos no trânsito do Rio

Polícia desmonta esquema de desmanche de veículos no Jardim Catarina, em São Gonçalo



Confira a programação preliminar aqui.

Reguladores de saneamento discutirão como garantir sustentabilidade econômica e ambiental | Foto: Divulgação

Especialistas, autoridades públicas, representantes dos diferentes setores da economia e técnicos em regulação de todo o país estarão reunidos, entre os dias 26 e 28 de novembro, no ExpoRio Cidade Nova, para debater o presente e o futuro da regulação. As 71 agências associadas à ABAR regulam cerca de 60% do Produto Interno Bruto (PIB) e o trabalho que desenvolvem, influencia a maior parte da infraestrutura nacional: mineração, energia elétrica, petróleo, gás, estradas e hidrovias, portos e aeroportos. Sempre que o Estado delegar um serviço público, como o abastecimento de água potável, varrição pública, transporte intermunicipal de passageiros, metrôs, a qualidade dos serviços também será fiscalizada pela comunidade reguladora.

Recorde

O congresso da ABAR se estabeleceu como o encontro maior da regulação brasileira, também, por concentrar a nata da produção técnico-científica sobre as atividades reguladas no país. Na edição deste ano, os 355 trabalhos técnicos aprovados para apresentação, representam uma marca inédita para o evento, que a ABAR realiza desde 2000. Ao final do evento, uma publicação digital registrará a evolução da pesquisa sobre um ramo da atividade estatal que foi inaugurado, no Brasil, nos anos 1990 – as primeiras agências nos Estados Unidos datam do século dezenove.

Clique aqui para acessar as listas de trabalhos técnicos aprovados para o XIV Congresso Brasileiro de Regulação.

Serviço

XIV Congresso Brasileiro de Regulação

Data: 26, 27 e 28 de novembro de 2025

Local: ExpoRio Cidade Nova, Rio de Janeiro-RJ.

Realização: Associação Brasileira de Agências Reguladoras (ABAR)