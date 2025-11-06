Incêndio em ônibus e acidentes provocam manhã de transtornos no trânsito do Rio

O Rio de Janeiro enfrentou uma manhã de caos no trânsito nesta quinta-feira (6), após uma série de ocorrências em túneis da cidade. O caso mais grave foi registrado no Túnel Rebouças, onde um ônibus pegou fogo no sentido Zona Sul, obrigando o fechamento da via e a evacuação de motoristas e passageiros.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta das 7h10 e consumiram o veículo rapidamente. Ninguém ficou ferido, mas o incêndio provocou densa fumaça e deixou o teto do túnel danificado, exigindo inspeção técnica e limpeza da pista.

A carcaça do ônibus foi retirada por volta das 10h05, e equipes da Comlurb, Rioluz e da Secretaria Municipal de Infraestrutura atuaram no local para garantir a segurança antes da liberação total da via.

Durante o período de interdição, que durou cerca de cinco horas, o acesso do Elevado Rufino Pizarro ao Elevado Paulo de Frontin foi bloqueado, e uma faixa reversível foi criada dentro do túnel para permitir o deslocamento de veículos em direção à Zona Sul.

Motoristas que haviam abandonado seus carros por precaução puderam retornar em grupos, acompanhados pelos bombeiros, para remover os veículos. O trânsito no sentido Centro foi desviado pela Rua Cosme Velho.

Com o bloqueio no Rebouças, o trânsito ficou sobrecarregado em outras vias de acesso à Zona Sul. As autoridades orientam os motoristas a utilizar rotas alternativas, como o Túnel Santa Bárbara e o Aterro do Flamengo.

Linhas de ônibus afetadas:

110 – Leblon x Terminal Gentileza

112 – Gávea x Terminal Gentileza

112SV – Gávea x Terminal Gentileza

416 – Saens Peña x Horto

439 – Vila Isabel x Leblon

460 – São Cristóvão x Leblon

461 – São Cristóvão x Ipanema

463 – São Cristóvão x Copacabana

473 – São Januário x Lido

Outros acidentes

Na manhã desta quinta-feira, um caminhão que transportava galinhas vivas tombou dentro do Túnel da Covanca, no sentido Barra da Tijuca, bloqueando duas faixas da via. O veículo foi removido ainda pela manhã, e o tráfego voltou a fluir normalmente.

Outro acidente, ocorrido no Túnel Santa Bárbara, também causou lentidão e complicou o trânsito na região.