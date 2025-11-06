Incêndio em ônibus e acidentes provocam manhã de transtornos no trânsito do Rio
Túnel Rebouças foi interditado após fogo atingir veículo; motoristas e passageiros precisaram deixar os carros e seguir a pé
O Rio de Janeiro enfrentou uma manhã de caos no trânsito nesta quinta-feira (6), após uma série de ocorrências em túneis da cidade. O caso mais grave foi registrado no Túnel Rebouças, onde um ônibus pegou fogo no sentido Zona Sul, obrigando o fechamento da via e a evacuação de motoristas e passageiros.
Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta das 7h10 e consumiram o veículo rapidamente. Ninguém ficou ferido, mas o incêndio provocou densa fumaça e deixou o teto do túnel danificado, exigindo inspeção técnica e limpeza da pista.
A carcaça do ônibus foi retirada por volta das 10h05, e equipes da Comlurb, Rioluz e da Secretaria Municipal de Infraestrutura atuaram no local para garantir a segurança antes da liberação total da via.
Durante o período de interdição, que durou cerca de cinco horas, o acesso do Elevado Rufino Pizarro ao Elevado Paulo de Frontin foi bloqueado, e uma faixa reversível foi criada dentro do túnel para permitir o deslocamento de veículos em direção à Zona Sul.
Motoristas que haviam abandonado seus carros por precaução puderam retornar em grupos, acompanhados pelos bombeiros, para remover os veículos. O trânsito no sentido Centro foi desviado pela Rua Cosme Velho.
Com o bloqueio no Rebouças, o trânsito ficou sobrecarregado em outras vias de acesso à Zona Sul. As autoridades orientam os motoristas a utilizar rotas alternativas, como o Túnel Santa Bárbara e o Aterro do Flamengo.
Linhas de ônibus afetadas:
110 – Leblon x Terminal Gentileza
112 – Gávea x Terminal Gentileza
112SV – Gávea x Terminal Gentileza
416 – Saens Peña x Horto
439 – Vila Isabel x Leblon
460 – São Cristóvão x Leblon
461 – São Cristóvão x Ipanema
463 – São Cristóvão x Copacabana
473 – São Januário x Lido
Outros acidentes
Na manhã desta quinta-feira, um caminhão que transportava galinhas vivas tombou dentro do Túnel da Covanca, no sentido Barra da Tijuca, bloqueando duas faixas da via. O veículo foi removido ainda pela manhã, e o tráfego voltou a fluir normalmente.
Outro acidente, ocorrido no Túnel Santa Bárbara, também causou lentidão e complicou o trânsito na região.