Obramax inaugura loja em São Gonçalo e gera cerca de 200 empregos diretos

Foi inaugurada na manhã desta quarta-feira (5), às 9h, a loja da Obramax, maior atacarejo de materiais de construção do Brasil, às margens da Niterói-Manilha (BR-101), em São Gonçalo. Essa é a sexta loja da marca no estado, que já conta com unidades em Jacarepaguá, Benfica, Guadalupe, Duque de Caxias e Mesquita.

A nova loja recebeu um investimento de R$ 140 milhões e gerou cerca de 200 empregos diretos. Com 16 mil m² de área construída em um terreno de 31 mil m², a unidade BR Niterói-Manilha segue o modelo de atacarejo da marca, oferecendo mais de 16 mil itens à pronta entrega, estacionamento amplo e atendimento especializado a profissionais da construção civil e consumidores finais.

Michael Reins, CEO da Obramax | Foto: Layla Mussi

"A Obramax viu em São Gonçalo e região um potencial incrível. Aqui já foram gerados 200 empregos diretos e obviamente, com o crescimento, isso deve aumentar ainda mais com o tempo. Estamos entusiasmados de estar em São Gonçalo e temos boas expectativas para a expansão cada vez maior da empresa, além de poder oferecer variedade e bons preços ao consumidor", afirmou o Michael Reins, CEO da Obramax.

Para os funcionários da nova loja, a expectativa também é grande para, após dois anos de espera, colocarem "a mão na massa".

"Eu venho de uma longa carreira no varejo, mas não na área de construção. A minha primeira experiência nessa área foi com a Obramax há dois anos atrás, para o projeto de inauguração da loja de São Gonçalo, onde tive uma rica experiência nesse ramo, que para mim era novidade. Mas a gente está sempre aprendendo, eu aprendi muito lidando com os profissionais da obra, que são pessoas que tem muito a agregar. E o lema da empresa é mesmo colocar a mão na massa e aprender na prática. A gente quer fazer a diferença na vida dos brasileiros, e agora, na vida dos gonçalenses", contou o gonçalense Rodrigo Cunha, gerente comercial.

Rodrigo Cunha, gerente comercial | Foto: Layla Mussi

Fernando Santos e Alexandre Silva, que aproveitaram para garantir os melhores preços | Foto: Layla Mussi

A inauguração desta quarta (05) contou com a presença de executivos da empresa, autoridades locais, representantes da construção civil e convidados, além do grande público da região, que marcou presença no primeiro dia de vendas, como é o caso dos profissionais da construção civil Fernando Santos e Alexandre Silva, que aproveitaram para garantir os melhores preços.

"Essa loja com certeza vai trazer muitos benefícios para nós da região, principalmente pela variedade e pelos preços, que pelo que estou vendo, já estão valendo mais do que em outras lojas. Para gente que trabalha com obras e precisa estar sempre comprando material então, está sendo uma maravilha", afirmaram os gonçalenses.

Mas não é só ao público de São Gonçalo que a nova loja gerou agrado. Para o casal niteroiense Adriana e Joney, que estão em meio à uma obra, os preços foram, sem dúvidas, o grande atrativo para as compras.

"Estamos com uma obra a meses, parada, porque tudo relacionado a construção é muito caro né, fazer cada pedacinho. Mas um amigo nos avisou que teria a inauguração da Obramax e resolvemos avaliar se realmente valia a pena, e posso dizer que valeu. Estamos levando pisos que em outros lugares estavam muito mais caros, e aqui estamos finalmente conseguindo comprar, da uma satisfação", afirmou o casal.

Para o casal niteroiense Adriana e Joney, que estão em meio à uma obra, os preços foram, sem dúvidas, o grande atrativo para as compras | Foto: Layla Mussi

O estabelecimento fica na Rua Visconde de Itaúna, 545, próximo à rodovia BR-101, no espaço onde funcionava a antiga casa noturna Vibe Show. Essa é a primeira unidade da Obramax na Região Metropolitana.

Serviço:

- Local:

. Obramax BR Niterói-Manilha – Rua Visconde de Itaúna, 545 - Gradim - São Gonçalo (RJ)

- Horário de funcionamento:

. Segunda a sábado: das 7h às 21h

. Domingos: das 9h às 17h

. Feriados: das 8h às 18h