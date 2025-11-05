Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,363 | Euro R$ 6,1557
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Custo da cesta básica apresenta queda, mas consumidores ainda não sentem alívio no bolso

Em setembro, o preço da cesta básica do Rio de Janeiro apresentou queda de -0,26% em relação a agosto

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 05 de novembro de 2025 - 13:33
No Rio de Janeiro, o preço da cesta básica apresentou queda de -0,26% em relação a agosto
No Rio de Janeiro, o preço da cesta básica apresentou queda de -0,26% em relação a agosto -

O valor do conjunto dos alimentos básicos diminuiu em 22 das 27 capitais onde o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), realiza mensalmente a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. Entre agosto e setembro de 2025, as maiores quedas ocorreram em Fortaleza (-6,31%), Palmas (-5,91%), Rio Branco (-3,16%), São Luís (-3,15%) e Teresina (-2,63%). Entre as cidades com elevação do valor da cesta, destaca-se Campo Grande (1,55%).

No Rio de Janeiro, o preço da cesta básica apresentou queda de -0,26% em relação a agosto. O custo foi de R$ 799,22, a quarta cesta básica mais cara entre as capitais pesquisadas. Na comparação com setembro de 2024, o preço da cesta acumula elevação de 5,54%. Na variação acumulada ao longo do ano, o valor apresenta alta de 2,49%.

Entre agosto de 2025 e setembro de 2025, oito dos 13 produtos que compõem a cesta básica tiveram diminuição nos preços médios no Rio: batata (-11,75%), tomate (-8,73%), café em pó (-2,92%), feijão preto (-2,26%), arroz agulhinha (-1,69%), manteiga (-1,52%), açúcar refinado (-0,66%) e leite integral (-0,41%). Os outros cinco produtos apresentaram elevação de preço: banana (6,52%), óleo de soja (6,11%), farinha de trigo (1,59%), pão francês (1,24%) e carne bovina de primeira (1,04%).

Leia também 

Mercadinho Solidário: ONG faz apelo para ajudar famílias em São Gonçalo

Sobrenomes mais comuns do Brasil são revelados pelo IBGE pela primeira vez

Para ouvir o consumidor e saber se a queda do custo da cesta básica pôde ser sentida em seu bolso, O SÃO GONÇALO visitou supermercados da região.

"Eu não tenho percebido muita queda nos preços não. Sempre que vou a um mercado faço uma pequisa, comparo preços. Acredito que se tivesse realmente bom eu não precisaria fazer isso", contou a consumidora Fabiana da Silva.

Enquanto isso, para Sr. Manoel de Jesus, os preços estão "dentro do esperado", e não tão injustos como há tempos atrás.

"Eu costumo vir em mais de um mercado, já virou uma rotina, pesquisar os preços e tudo mais, mas pelo que tenho visto, os preços estão nem tão caros e nem tão baratos, estão no meio termo", afirmou.

  • Custo da cesta básica apresenta queda, mas consumidores ainda não sentem alívio no bolso
    Câmera 1/3
    Fullscreen
  • Custo da cesta básica apresenta queda, mas consumidores ainda não sentem alívio no bolso
    Câmera 2/3
    Fullscreen
  • Custo da cesta básica apresenta queda, mas consumidores ainda não sentem alívio no bolso
    Câmera 3/3
    Fullscreen
Custo da cesta básica apresenta queda, mas consumidores ainda não sentem alívio no bolso Custo da cesta básica apresenta queda, mas consumidores ainda não sentem alívio no bolso Custo da cesta básica apresenta queda, mas consumidores ainda não sentem alívio no bolso
  • Custo da cesta básica apresenta queda, mas consumidores ainda não sentem alívio no bolso
  • Custo da cesta básica apresenta queda, mas consumidores ainda não sentem alívio no bolso
  • Custo da cesta básica apresenta queda, mas consumidores ainda não sentem alívio no bolso

Entre setembro de 2024 e o mesmo mês de 2025, nas 17 capitais onde é possível comparar os valores da cesta nesse período, os preços aumentaram em todas as localidades, com variações entre 3,87%, em Belém, e 15,06%, em Recife. No acumulado no ano, entre dezembro de 2024 e setembro de 2025, 12 dessas 17 capitais tiveram alta e cinco apresentaram queda. As maiores elevações ocorreram em Recife (4,69%), Porto Alegre (3,54%) e Salvador (3,06%). As capitais com as principais variações negativas foram Brasília (-3,15%) e Goiânia (-3,00%).

Com base na cesta mais cara, que, em setembro, foi a de São Paulo, e levando em consideração a determinação constitucional que estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e da família dele com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, o DIEESE estima mensalmente o valor do salário mínimo necessário. Em setembro de 2025, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria ter sido de R$ 7.075,83 ou 4,66 vezes o mínimo reajustado em R$ 1.518,00. Em agosto, o valor necessário era de R$ 7.147,91 e correspondeu a 4,71 vezes o piso mínimo. Em setembro de 2024, o mínimo necessário deveria ter ficado em R$ 6.657,55 ou 4,71 vezes o valor vigente na época, que era de R$ 1.412,00.

Matérias Relacionadas